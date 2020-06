Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (48), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: het leven wordt weer wat normaler, waarom kan ik dan nog steeds niet 'normaal' terecht bij de huisarts?

Waarom is het nog steeds zo lastig om een afspraak bij de dokter te krijgen?

"Het leven lijkt weer een beetje normaal te worden nu de horeca en scholen weer open zijn. Maar voor de huisartsen is dat nog niet zo. We hebben de capaciteit niet om iedereen in de praktijk te zien."

Wat bedoelt u met capaciteit?

"In de praktijk moeten we de maatregelen van 1,5 meter streng respecteren. Nog strenger dan elders, want bij ons komen veel kwetsbare mensen. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld minder mensen kwijt in de wachtkamer en hebben we ook minder spreekuren. Bovendien willen we voorkomen dat mensen elkaar bij het binnenkomen en vertrekken te dicht naderen."

Maar wat als je al weken met klachten rondloopt?

"Iedereen die echt gezien moet worden, wordt natuurlijk gezien. Maar als je klacht niet vereist dat je ook echt zelf aanwezig bent bij de dokter op het spreekuur, plannen we een telefonisch spreekuur in. Of we communiceren per mail. Sowieso kun je altijd overleggen met de assistente. Bellen mag altijd."

Het duurt wel erg lang…

"Ik merk dat sommige patiënten ongeduldig beginnen te worden. Dat begrijp ik, maar toch is het deels ook onterecht. We treffen de maatregelen in het belang van ieders veiligheid en gezondheid. In de rest van de wereld lijkt de dreiging van het virus misschien wat verdwenen. In de huisartsenpraktijk willen we er echt alles aan doen om een tweede golf te voorkomen."

"Vergeet niet dat er nog steeds mensen zijn die net corona hebben en dus besmettelijk zijn, maar nog geen klachten hebben. We willen absoluut voorkomen dat de praktijk een haard van corona wordt."

Wat moet ik doen als ik een klacht heb en daarnaast ook hoest?

"Mensen met luchtwegklachten zijn echt niet welkom op de praktijk. Heb je een klacht waarvoor je door de dokter moet worden gezien én je snottert of hoest, dan is er vaak een speciaal spreekuur. Bij ons is dat aan het eind van de dag. Daarmee houden we de kans op besmetting van andere patiënten zo laag mogelijk. Bij een vermoeden van corona gaan we nog steeds volledig ingepakt op huisbezoek."

Afspraken bij het ziekenhuis schieten ook niet erg op. Kunt u daar als huisarts iets aan veranderen?

"De poliklinieken hebben hetzelfde probleem als wij: de capaciteit en de ruimte ontbreken om iedereen snel te kunnen ontvangen en behandelen. Bovendien is er de afgelopen maanden een wachtlijst ontstaan doordat veel behandelingen zijn uitgesteld."

"Dat is vervelend, maar de huisarts kan daar helaas geen invloed op uitoefenen. De specialist in het ziekenhuis beheert zelf de agenda. Nemen je klachten toe: overleg dan met je huisarts."