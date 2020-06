Sommige mensen hebben er dagelijks last van en anderen vooral in de zomer: zweten. Van antitranspirant tot een natuurlijke deodorant: wat zijn de opties, hoe werken ze en hoe vriendelijk zijn ze voor je huid?

Het woord deodorant verklapt het al: een de-odorant (Latijn) is een ont-geurder. "Een deodorant voorkomt het zweten niet, maar pakt de bacteriën op de huid aan die de zweetgeur veroorzaken", vertelt Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie. "Een deodorant verhult die geur. Er zit vaak alcohol in en flink wat geurstoffen."

Zweet is in principe geurloos, zegt dermatoloog Menno Gaastra. "Hoe langer zweet blijft zitten, hoe meer bacteriën erop actief worden. Daarom ruikt oud zweet het viest, zoals in kleding."

Een antitranspirant of antiperspirant zorgt ervoor dat de productie van zweet stopt door de zweetklieren te blokkeren. "Dat gebeurt door metaalzouten, zoals aluminiumzout, die in deze antitranspiranten zitten", vertelt de onderzoeksarts. "Sommige producten zijn zowel een deodorant als een antitranspirant."

Het maakt voor het zweet niet uit of je rolt of spuit, stelt ze. "De werkzaamheid hangt af van de ingrediënten die gebruikt zijn. Of je kiest voor een roller of spray hangt af van je eigen voorkeur."

Niet schadelijk, mogelijk wel irritaties

Er zit niets in deodorants of antitranspirants wat schadelijk is voor de huid, zegt Gaastra. Wel kan de okselhuid geïrriteerd raken door de parfum en conserveermiddelen in beide producten en de aluminiumzouten in de antitranspirant.

"Vooral op parabenen en isothiazolinonen kun je gaan reageren", vertelt de dermatoloog. "Deze conserveermiddelen zitten ook in veel andere verzorgingsproducten. Als we daar te veel mee in aanraking komen, kan dat irritaties gaan opleveren, zoals een rode huid en jeuk. Je kunt er een allergie voor ontwikkelen."

“Iemand die veel zweet zal niet genoeg hebben aan een deodorant.” Menno Gaastra, dermatoloog

Aluminiumzouten in antitranspirants hebben een slechte naam, maar dat is volgens Gaastra niet terecht. "De huid droogt er wat van uit, maar niet te veel. De aluminiumzouten doen net genoeg om zweten dragelijk te maken. Het kan in sommige gevallen irritaties opleveren, maar verder is de aluminium niet schadelijk voor je."

Dat een antitranspirant de zweetklieren verstopt, is volgens de dermatoloog ook niet erg. "Het is niet zo dat je het dichtplamuurt. De zweetproductie gaat op een gegeven moment weer door en spoelt het laagje weg."

In deodoranten zit alcohol en flink wat geurstoffen. (Foto: Pro Shots)

Ook natuurlijke deodoranten kunnen irriteren

Naast chemische deodoranten in kekke kleurtjes liggen er ook natuurlijke varianten in het schap. Wat voor deo's zijn dit?

"Daar zitten vaak geen parabenen, conserveermiddelen en aluminium in", vertelt Gaastra. "Dat betekent niet dat je van natuurlijke deodoranten geen irritaties kunt krijgen. Voor de geur worden vaak bloemextracten toegevoegd. Daar kun je ook op reageren of een allergie voor ontwikkelen."

Sommige mensen maken zelf een deodorant. Wie dat wil doen, moet letten op irritaties door sterke extracten en op het gebruik van alcohol, zegt Gaastra. "Pure alcohol kan de huid flink uitdrogen en irriteren."

Wat is nu een goede keuze? "Iemand die veel zweet zal niet genoeg hebben aan een deodorant", zegt de dermatoloog. "Wie de kans op irritaties wil verminderen, kan het beste een ongeparfumeerde deodorant kiezen."