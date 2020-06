Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (48), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: wat kun je doen aan anale jeuk?

Komen er vaak mensen op het spreekuur met jeuk aan hun anus?

"Anale jeuk komt vaak voor. Alleen wachten mensen vaak lang voordat ze ermee naar de huisarts gaan. Het is een taboe. Mensen schamen zich, omdat ze denken dat het raar of vies is. Voor een huisarts is geen klacht te vreemd. Dus laat schaamte nooit een reden zijn om niet naar de dokter te gaan."

Waardoor wordt anale jeuk veroorzaakt?

"Het kan verschillende oorzaken hebben. Bij kleine kinderen kan jeuk duiden op wormpjes. Die komen in de darmen terecht doordat kinderen van alles in hun mond stoppen. Bij volwassenen is het veel vaker een schimmel in de bilnaad."

Een schimmel? Dat klinkt onhygiënisch!

"Overal op ons lichaam leven schimmels. Daar heb je in principe geen last van. Je krijgt er pas last van als het je huid binnendringt. Dan ontstaat een infectie. Denk maar aan zwemmerseczeem aan je voeten. Die schimmelinfectie kan ook ontstaan in de oksels of liezen. En dus ook rond de anus."

Hoe ontstaat zwemmerseczeem in je bilnaad?

"Doordat de omgeving van de anus vaak vochtig blijft. Bijvoorbeeld door niet goed afdrogen, gebruik van vochtig toiletpapier, zweten of ondergoed dat niet genoeg ventileert. Doordat het vochtig blijft, raakt de huid rond de anus geïrriteerd. Daardoor gaat de schimmel in je huid zitten en dan gaat het jeuken."

Moet je met anale jeuk naar de huisarts?

"Niet direct. Kijk eerst eens zelf met een spiegeltje. Veel mensen vinden dat vies en raar, maar stap alsjeblieft over die schroom heen: het is je eigen lichaam. Is de huid rond de anus of je bilspleet rood, geïrriteerd of schilferig? Smeer dan eerst eens een paar dagen met antischimmelcrème. Die koop je gewoon bij de drogist. Heb je een wondje? Gebruik daarvoor vaseline."

"Gaat de jeuk niet over? Dan kan er iets anders aan de hand zijn. Neem dan contact op met de huisarts."

Hoe kun je anale jeuk voorkomen?

"Zorg dat je je goed afdroogt na het douchen én na het gebruik van vochtig toiletpapier. Zit niet de hele dag door, maar beweeg ook. En draag liefst geen synthetisch ondergoed. Dat ademt niet. Katoen wel."