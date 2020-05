Hé, het sneeuwt op je schouders! Wat nu? Als je googelt naar informatie over roos vind je wel wat antwoorden op je vragen, maar lang niet op alle. Hoe ontstaat roos nu precies en wat doe je er tegen? We vragen het Dylan Kok, tricholoog (specialist in haarziekten- en afwijkingen), werkzaam bij de Haarkliniek.

Wat is roos?

"Roos is een overschot aan gist op de hoofdhuid. Het kan vermengd met huidschilfers in een droge, poederachtige vorm voorkomen en en in een plakkerige vorm, waarbij de gist tegen je hoofdhuid aanplakt."

Hoe ontstaat roos?

"Het heeft alles te maken met de conditie van de hoofdhuid. Op de hoofdhuid zit een beschermlaagje. Dat laagje kan verdwijnen door het gebruik van verkeerde shampoos. Als het laagje weg is, gaan er sneller irritaties optreden. Het begint met een rode, droge hoofdhuid en een verhoogde talgproductie. Deze talgproductie zorgt voor een gistaanval."

Dus roos komt door het gebruik van verkeerde shampoo?

"Klopt, chemische shampoos kunnen de hoofdhuid uitdrogen en aantasten. Maar: sommige mensen die met deze shampoos wassen, hebben nergens last van. Dat komt omdat de één een betere hoofdhuid heeft dan de ander en geen aanleg heeft voor irritaties en roos. Toch kan ook iemand die er geen aanleg voor heeft last krijgen van roos, door een verkeerde verzorging."

"Het slechtste ingrediënt in chemische shampoos is sodium lauryl sulfate. Deze zeepoplossing zorgt voor lekker veel schuim, maar het maakt je haar veel te schoon en wast de beschermlaag weg. Daarnaast hebben veel shampoos een te hoge pH-waarde. De hoofdhuid heeft een pH-waarde van 5, veel shampoos van 7 of hoger. Dat ontregelt de huid."

Waar voldoet een goede shampoo aan?

"Dan kom je bij shampoos met natuurlijke ingrediënten. Het belangrijkste is dat er geen sulfaten en parabenen in de shampoo zitten en dat de pH-waarde 5 of lager is."

Wassen met een natuurlijke shampoo helpt tegen roosvorming. (Foto: 123F)

Zijn er nog andere factoren die roosvorming stimuleren?

"Als je huid al geïrriteerd is, kan het stresshormoon cortysol het proces van roosvorming versnellen. Dat gebeurt niet direct, maar ongeveer zes weken nadat je veel stress hebt ervaren. Verwarmingslucht kan ook irritaties versnellen door uitdroging van de hoofdhuid."

Hoe pak je roos het beste aan?

"Wanneer je de poederachtige vorm van roos hebt, hoef je niet meteen een anti-roos shampoo te kopen. Zoek een goede natuurlijke shampoo en was je haar om de dag. Als dat niet helpt, kies dan een niet te heftige, natuurlijke antiroosshampoo."

"Als je de plakkerige variant van roos hebt, moet je een antiroosshampoo gebruiken met een schimmel- of bacterie-dodend ingrediënt, zoals ketaconazol. Stop ermee zodra de roos weg is en switch daarna naar een goede, natuurlijke shampoo."

Wat gebeurt er als je roos niet aanpakt?

"Dan kan er eczeem optreden en mogelijk zelfs psoriasis, de bekende huidschilferziekte, hoewel dat afhankelijk is van je genen. Het is dus belangrijk dat je roos niet te lang laat zitten."

Komt roos eerder terug als je het al een keer hebt gehad?

"Nee, de hoofdhuid is veerkrachtig. Dus als je het goed blijft verzorgen, zal het niet terugkeren."

Gaat je haar minder mooi zitten van roos?

"Nee, het kan niet zorgen voor haaruitval of minder glans. Maar die chemische shampoos kunnen wel de haren aantasten."