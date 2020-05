Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: kom ik ooit nog van mijn hooikoorts af?

Waarom heet het eigenlijk hooikoorts? Heeft het iets met koorts te maken?

"Nee. Hooikoorts is een allergie voor stuifmeel of pollen van grassen, planten of bomen. Zo vanaf het eind van de winter tot in de zomer hebben veel mensen er last van, omdat veel bomen en grassen dan in bloei staan. Het heeft niks met koorts of een infectie te maken en er komt ook geen koorts bij kijken."

Welke klachten krijg je?

"De klachten ontstaan als het stuifmeel in je neus, ogen, mond, keel of luchtpijp komt. Het lichaam ziet die stof als de vijand. Om die de deur uit te werken reageert het met een soort van ontstekingsreactie. Daardoor worden de slijmvliezen dikker en gaan ze meer slijm maken. Dat zorgt voor niezen, jeukende of tranende ogen, een verstopte neus en soms zelfs benauwdheid."

“Onder oudere Syrische vluchtelingen zien we veel hooikoorts. Dat komt doordat zij niet gewend zijn aan pollen van typisch Hollandse bomen en grassen.” Edwin de Vaal, huisarts

Kom je er ooit nog van af als je eenmaal last van hooikoorts hebt?

"Je kunt heel veel jaren last houden van hooikoorts. Maar ik zie ook vaak patiënten die, na jarenlang zowel pillen als druppels te hebben gebruikt, ineens slechts één van beide of een lagere dosering nodig hebben."

Je kunt er dus overheen groeien?

"Zo zou je het kunnen noemen. Het lichaam 'leert' naarmate we ouder worden en vaker zijn blootgesteld aan pollen dat een heftige reactie niet nodig is. In bejaardentehuizen zie je bijvoorbeeld bijna geen mensen met hooikoorts."

"Behalve als dat mensen zijn die nog niet zo lang in Nederland wonen. Onder oudere Syrische vluchtelingen zien we bijvoorbeeld juist weer wél veel hooikoorts. Dat komt doordat zij niet gewend zijn aan pollen van typisch Hollandse bomen en grassen."

Wat kun je doen als je er veel last van hebt?

"Een neusspray, oogdruppels of pilletjes kunnen helpen. Antihistaminica zijn vrij verkrijgbaar bij de drogist of apotheek. Verder kun je klachten beperken door de ramen op zonnige dagen met veel wind dicht te houden."

"Dat is typisch pollenweer. Draag een zonnebril als je naar buiten gaat. En ga niet het gras maaien of fietsen in een gras- of boomrijke omgeving."

"Probeer ook niet in je ogen te wrijven. Daarbij kunnen allergenen van je handen in je ogen terechtkomen. Bovendien raakt het slijmvlies beschadigd waarbij er nog meer histamine vrijkomt en zo de allergische reactie verergert."

Wanneer moet je met hooikoortsklachten naar de dokter?

"Als je erg veel last hebt van klachten, als je eigenlijk niet meer normaal kunt functioneren of als medicijnen niet helpen. In die gevallen zou je huisarts je kunnen doorverwijzen naar een allergoloog."

"Dat is dan meestal voor immuuntherapie waarmee je geleidelijk 'went' aan de pollen door herhaaldelijke blootstelling. Een intensieve en langdurige behandeling. Over het algemeen is hooikoorts erg vervelend, maar niet gevaarlijk."