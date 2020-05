Afleiding van zorgen kan zeker tijdens de coronacrisis erg fijn zijn. Kan het lezen van een boek helpen te ontspannen?

Even in een andere wereld kruipen, alles om je heen vergeten: dat hoor je vaak als het gaat over lezen. Uit onderzoek (pdf) onder Nederlands lezers en niet-lezers, blijkt dat 85 procent lezen ontspannend vindt, vertelt onderzoeker Jette van der Eijnden, actief bij Stichting Lezen.

Lezers vinden vooral ontspanning bij spannende fictie (91 procent), daarna bij fantasy en sciencefiction (87 procent) en literatuur (81 procent).

Onderzoek van de Universiteit van Sussex uit 2009 lijkt erop te wijzen dat lezen het stressniveau verlaagt. "Het is een escape uit een wereld vol stress", vertelt Jacqueline Bel, hoogleraar Nederlandse letterkunde. "Je concentreert je op iets, de tijd gaat sneller, je raakt los. Dat zorgt voor minder mentale en fysieke spanning, blijkt uit dit onderzoek."

'Je brein moet zelf aan de slag'

Marianne Wolff, een onderzoeker op het gebied van lezen en taal, heeft na onderzoek vastgesteld dat bij lezen een pauzeknop wordt ingedrukt, vertelt Bel. "Als je naar muziek luistert of kijkt naar een film, wordt die knop niet ingedrukt. Dat komt omdat je bij lezen actief bent en niet alleen maar wat tot je neemt."

“Verhalen werken al eeuwenlang ontspannend voor mensen, in welke vorm dan ook.” Roel Willems, onderzoeker Radboud Universiteit

Voor ontspanning is het inderdaad belangrijk dat wat je doet niet te makkelijk is, vertelt Roel Willems, onderzoeker op het gebied van taal en het brein bij Radboud Universiteit Nijmegen. "Het is belangrijk hoe een verhaal in elkaar steekt. In goede boeken en ook in goede series moet je brein zelf aan de slag om de gaten in te vullen, na te denken en te puzzelen."

Dat vinden onze hersenen prettig, zegt Willems. "Die zijn niet zo gebaat bij helemaal niks doen voor ontspanning. Vergelijk het met stil op bed liggen of je gedachten verzetten met wat huishoudelijk werk. Of met dromen: een proces waarbij je hersenen actief tot rust komen."

Letterlijk in een andere wereld stappen

Lezen kan ook leiden tot kalmte en verminderde negatieve emoties bij mensen die een moeilijke levensgebeurtenis hebben meegemaakt, blijkt uit onderzoek van literatuurwetenschapper Emy Koopman.

“Bij het lezen van fictie reageert je brein hetzelfde als wanneer je zelf iets meemaakt.” Roel Willems, onderzoeker Radboud Universiteit

"Je verdiept je in personages, tijden en perspectieven", zegt Bel. "Dan vergeet je al snel het hier en nu."

"Wat heel interessant is, is dat je brein bij het lezen van fictie hetzelfde reageert als wanneer je zelf echt iets meemaakt", zegt Willems. "Zelfs de motorische delen van je hersenen worden actief als je leest dat iemand voetbalt of naar de trein rent. Het is daarom letterlijk waar dat je door te lezen in een andere wereld kunt stappen."

Met het lezen van een boek verdiep je je in andere tijden. (Foto: Peter Trompetter)

Lezen, luisteren of kijken: het gaat om het verhaal

Als je niet van lezen houdt, kan het dan ook nog steeds ontspannend zijn? "Voor ontspanning moet iets ook weer niet te moeilijk zijn", aldus Willems. "Lezen moet niet. Het leuke is dat alles met een goed verhaal ontspant. Of je het nou leest, luistert of kijkt. Op Netflix staan ook series met een steengoede verhaallijn."

Het verhaal doorstaat de tand des tijds, zegt de onderzoeker. "We lezen nog niet eens zo heel lang. Maar vroeger hadden we al de troubadour, die verhalen vertelde. Verhalen werken al eeuwenlang ontspannend voor mensen, in welke vorm dan ook."