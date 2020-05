Het is ramadan en dat betekent voor vastende sporters: geen flesje water en geen banaan of kwark vlak voor een training. Maar met een aangepast schema blijft sporten mogelijk. Wat zijn de adviezen en hoe gaan sporters zelf te werk?

Mensen met gezondheidsklachten en zwangere vrouwen worden geadviseerd om niet te vasten tijdens de ramadan. "Hetzelfde geldt voor sporten tijdens de ramadan", zegt Patricia Schutte van het Voedingscentrum. "Maar als je gezond bent en goed naar je lichaam luistert, is sporten op een goede manier geen bezwaar."

Met een goede manier bedoelt Schutte: zo kort mogelijk voor de iftar (het avondeten) sporten, daarna gezond eten, veel drinken en voldoende slapen. "Kies voeding met eiwitten, gezonde vetten en koolhydraten. Neem liever geen frisdrank of andere calorierijke dranken, maar water, koffie, thee of soep."

Als je voor het sporten toch veel dorst hebt, wat dan? "Vocht kan vastgehouden worden in je lichaam. Drink daarom veel op de momenten dat het mag. Om daarna niet te veel vocht te verliezen, is het slim om overdag weinig inspannende dingen te doen en uit de zon te blijven."

Hoe gaat het er in de praktijk aan toe? We vragen het twee vastende sporters.

Heidy Chahid van den Dungen Leeftijd: 52 jaar

Sport: twee tot drie keer per week, fietst of wandelt elke dag

"Dit is mijn 32e ramadan, sporten en vasten is gewoon geworden voor mij. Ik vast vaker door het jaar heen, mijn lichaam is er wel aan gewend. Er zijn ook topsporters die ramadan vieren en toch een marathon lopen. Als je er voor traint, kun je sporten zonder meteen te hoeven eten en drinken. Maar luister heel goed naar je lichaam en naar wat jij kunt."

“Stilzitten hoeft helemaal niet tijdens de ramadan.” Heidy Chahid van den Dungen, sport en vast

"Als je veel suikers en weinig echte voedingsstoffen eet, ga je dat merken. In de Koran wordt duidelijk aangegeven dat het belangrijk is om gezond te eten en te leven. De eetmomenten moeten geen momenten zijn waarop je je vol stopt. Ik sta 's ochtends op met een goed eiwitrijk ontbijt, bijvoorbeeld een shake met banaan, nootjes, kwark en havermout."

"Stilzitten hoeft helemaal niet tijdens de ramadan. Wandelen, een rondje fietsen: dat is voor iedereen wel haalbaar. Ik fiets en wandel overdag en als ik sport, doe ik het 's avonds."

Luister goed naar je lichaam, tipt Heidy Chahid van den Dungen. (Foto: Eigen archief)

Ali Acharki Leeftijd: 26 jaar

Sport: vijf dagen per week

"Ik sport nu heel anders dan ik normaal doe, met een aangepast schema. Ik train twee uur voordat ik ga eten, vijf keer per week. Ik doe drie kwartier een rustige krachttraining en geen cardio. Je kunt niet te veel van je lichaam vragen in deze tijd. Ik heb wel een keer cardio erbij gedaan, maar toen verloor ik aardig wat kilo's."

"Ik vind het niet moeilijk om te blijven sporten tijdens de ramadan. Ik hoef niet te vasten, ik wil het. Ik bereid me goed voor. Op de eerste vastendag zet ik een knopje om en vanaf dan is het normaal."

"Om te herstellen van het sporten drink ik melk en andere eiwitrijke producten, zoals kwark en kipfilet. Ook eet ik graag harira, een Marokkaanse soep, en dadels. Daarnaast drink ik veel en maak ik smoothies, met bijvoorbeeld avocado. Dat heeft je lichaam wel nodig."

Ali Acharki traint met een aangepast schema tijdens de ramadan. (Foto: Eigen archief)