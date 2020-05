Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: ik ben duizelig, is er iets mis in mijn hoofd?

Hoe ontstaat duizeligheid?

"Duizeligheid ontstaat doordat het evenwichtsorgaan verstoord is. Dat orgaan bestaat uit buisjes in het oor. Als dat niet goed werkt, stuurt het verkeerde informatie door naar de hersenen. Je ziet dan alles bewegen of draaien. Je kunt ook het gevoel hebben dat je zélf ronddraait of valt. Soms kun je er ook misselijk of angstig bij zijn."

Een verstoord evenwichtsorgaan, is dat niet heel ernstig?

"In de meeste gevallen is er niks ernstigs aan de hand. De klachten gaan vaak vanzelf over binnen een paar weken. Als de duizeligheidsaanvallen veel langer duren dan een paar minuten kan er wel sprake zijn van een aandoening die moet worden behandeld, zoals een ontsteking aan het evenwichtsorgaan."

"Om erachter te komen wat de oorzaak van de duizeligheid is, is het handig om bij te houden wat je precies voelt, wanneer je er last van hebt, hoelang het duurt en wat je verder aan je lichaam merkt."

Er is dus niks mis met mijn hersenen?

"In de meeste gevallen ligt de oorzaak van duizeligheid in het evenwichtsorgaan, niet in de hersenen. In heel sommige gevallen, is dat wél zo. Bijvoorbeeld bij een beroerte. Maar dan treden meestal ook andere klachten op, zoals een scheve mond, moeilijk praten of een verlamde arm of een verlamd been. Dan moet je onmiddellijk 112 (laten) bellen."

Welke vormen van duizeligheid zijn er nog meer?

"Wat vaak voorkomt is een licht gevoel in het hoofd. Het kan voorkomen wanneer je te snel uit een stoel opstaat. Soms zie je ook witte vlekjes en krijg je het gevoel flauw te vallen. Sommige mensen denken dat het komt door bloedarmoede, maar dat is meestal niet zo."

Wat is er dan aan de hand?

"Doordat je gaat staan, trekt de zwaartekracht als het ware je bloed omlaag uit je hoofd naar je benen, waardoor de bloeddruk daalt. Vaak herstelt de balans vanzelf, maar als het je lichaam niet lukt om de bloeddruk snel weer naar het normale niveau te krijgen en naar je hoofd te pompen, kun je duizelig worden en zelfs flauwvallen."

Moet je daarmee naar de dokter?

"Niet direct. Het komt veel voor en kan geen kwaad als je er af en toe last van hebt, zeker als het warm is. Meestal gaat het vanzelf over. Als je er erg vaak last van hebt, kan er wél iets aan de hand zijn. Medicijnen zoals bloeddrukverlagers kunnen soms bijvoorbeeld de oorzaak van een te lage bloeddruk zijn. Dan is het goed om met de dokter te overleggen over aanpassing van de dosis."

Wanneer moet je met duizeligheidsklachten naar de dokter?

"Neem direct contact op met de huisarts als je continu duizelig bent, ook als je je hoofd stilhoudt. En ook als je plotseling duizelig wordt en daar tegelijkertijd andere klachten bij hebt, zoals moeilijk praten of slikken, dubbel zien of krachtverlies in een arm of been."