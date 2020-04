Coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden liggen niet allemaal op intensive care (ic): in het UMC Utrecht werden in twee weken tijd vier COVID-afdelingen opgetuigd. Wat voor zorg wordt daar geboden? Vijf vragen aan artsen Karin Kaasjager en Jan Willem Uffen.

Wie liggen er op de COVID-afdelingen?

KK: "Coronapatiënten die niet zo ziek zijn dat ze direct ic-zorg nodig hebben. Sommigen knappen op en kunnen terug naar huis, anderen hebben toch intensievere zorg nodig en worden alsnog op de ic opgenomen. Ook liggen er patiënten bij wie in goede samenspraak met zowel patiënt als familie bewust is gekozen voor geen ic-opname."

“In de berichtgeving lijkt het soms alsof er geen andere optie is dan de intensive care.” Karin Kaasjager, arts

"Dat kan zijn omdat ze niet willen óf omdat ze een te zwakke gezondheid hebben om zo'n intensief traject aan te kunnen. Sommige mensen krijgen een volledige behandeling op de COVID-afdeling. Anderen gaan over op een palliatief traject. De afdelingen zijn volledig ingericht op het bieden van goede geïndividualiseerde zorg."

Hoe ziet de zorg eruit?

JWU: "De afdelingen hebben een capaciteit tot honderd bedden. Gemiddeld liggen er twintig patiënten, gemiddeld zeven tot negen dagen. De meeste mensen hebben zuurstof nodig. Op de ic worden mensen beademend met de beademingsmachine, op de COVID-afdeling ademen patiënten nog zelfstandig."

“Het is emotioneel zwaar om zo lang en intensief voor heel zieke mensen te zorgen. En om dat bovendien volledig ingepakt te doen.” Karin Kaasjager, arts

"Patiënten worden geïsoleerd verpleegd. Ze komen niet van de afdeling af en krijgen spaarzaam bezoek om besmetting te voorkomen. De zorgprofessionals zijn volledig ingepakt met mondmasker, jas, handschoenen en soms een spatbril."

KK: "De zorg is persoonlijk. In de berichtgeving lijkt het soms alsof er geen andere optie is dan de intensive care. En dat er in het ziekenhuis amper tijd is voor een persoonlijk gesprek. Maar dat is er wel degelijk."

Wat bedoelt u daarmee?

KK: "Er is angst en verdriet bij patiënten. Daarvoor hebben we in het ziekenhuis altijd al veel oog. Maar nu is dat nog belangrijker. We staan extra stil bij wat de patiënt wil, zoals opname op de intensive care voor beademing of toch afzien van ic."

"Dat zijn moeilijke beslissingen die je alleen kunt nemen als je er de tijd voor neemt. Bij de gesprekken worden we ondersteund door de geestelijke verzorging. Geen ic, geen beademing, kan in sommige gevallen ook een goede behandeling zijn."

Wat voor zorgverleners werken er op de COVID-afdelingen?

JWU: "Behalve verpleegkundigen, specialisten (in opleiding) en geestelijke verzorging, zijn ook fysiotherapeuten en revalidatieartsen aanwezig. Voor oudere patiënten die vaak een langer herstel nodig hebben, zijn er voorzieningen om aan te sterken alvorens ze terug naar huis kunnen."

"Daarnaast is ook het palliatieve team aanwezig om de verpleegkundigen en artsen te ondersteunen bij het zo goed mogelijk begeleiden van patiënten die komen te overlijden en de laatste fase ingaan. Ook dan is er veel aandacht voor de individuele patiënt."

Is er ook aandacht voor jullie eigen psychische gezondheid in deze zware tijd?

KK: "Het is emotioneel zwaar om zo lang en intensief voor heel zieke mensen te zorgen. En om dat bovendien volledig ingepakt te doen. Verpleegkundigen en artsen kunnen daarom terecht bij geestelijke verzorgers zoals psychologen. We doen ook intervisie onderling. Elke dag slechts kort, maar het helpt enorm om de zorg weer aan te kunnen."

Jan Willem Uffen is internist acute geneeskunde io. Prof. dr. Karin Kaasjager is hoogleraar acute geneeskunde en tevens supervisor en aanspreekpunt voor de COVID-afdelingen. Beiden zijn verbonden aan het UMC Utrecht.