Mensen met ziektevrees zijn altijd al bang iets ernstigs onder de leden te hebben. Maar door corona lijkt die angst steeds reëeler. Hoe ga je hier als hypochonder mee om?

In de afgelopen drie weken is Laura den Hengst (38) slechts twee keer naar buiten geweest. "Ik ben veel te bang dat iemand per ongeluk in mijn gezicht hoest en mij besmet", zegt ze. Haar boodschappen laat ze bezorgen. Alleen haar drie kleine kinderen spelen nog buiten. "Vervolgens loop ik wél de hele dag te piekeren over met wie ze in contact zijn geweest."

Haar hele leven is Van den Hengst al bang geweest om een ernstige ziekte te krijgen. De laatste jaren had ze minder last van haar hypochondrie, maar sinds de corona-uitbraak speelt het weer op.

Urenlang zoeken naar symptomen

Voor mensen met hypochondrie is dit inderdaad een moeilijke periode, erkent GZ-psycholoog Gijs Coppens. "We zijn allemaal wel eens bang om een levensbedreigende ziekte te krijgen, maar bij mensen met hypochondrie is die angst dusdanig dat het hun leven beïnvloedt."

Zo kan het volgens Coppens zo zijn dat ze urenlang op internet zoeken naar symptomen of meerdere keren per week bij de dokter zitten voor controle.

“Normaal gesproken zouden we twintig keer per dag je handen wassen toeschrijven aan iemand met een dwangstoornis.” Gijs Coppens, GZ-psycholoog

Maar terwijl de arts of psycholoog de hypochonder normaal gesproken vaak kan geruststellen, ligt dat nu een beetje gecompliceerder. "De kans dat je ziek wordt is door corona nu eenmaal reëler dan normaal", aldus Coppens. Het feit dat we extreme maatregelen moeten nemen maakt het extra ingewikkeld.

"Normaal gesproken zouden we twintig keer per dag je handen wassen en afstand houden toeschrijven aan iemand met smetvrees of een dwangstoornis", legt Coppens uit. "Dit wordt nu juist geadviseerd. Op die manier worden mensen met hypochondrie op een bepaalde manier bevestigd in hun angst."

Volgens Coppens kun je ook nu je angst relativeren door erover te praten met anderen. Hij geeft het voorbeeld van een kerngezonde dertiger die als de dood is om op de intensive care te belanden.

"In die leeftijdsgroep is de kans relatief klein dat je aan de beademing moet", legt hij uit. "Als zo iemand dit met leeftijdsgenoten bespreekt en merkt dat zij niet dezelfde angst delen kan dat relativerend werken."

Kwartiertje per dag googelen

Zeker als je nu even geen werk hebt, kan het zijn dat je hele dag informatie gaat zoeken over COVID-19. In dat geval moet je volgens Coppens een beetje streng zijn voor jezelf. "Sta jezelf toe om dat een kwartier per dag te doen en houd er dan mee op", zegt hij.

"Houd het bovendien bij de informatie van het RIVM en ga niet allerlei sites afstruinen." Het opschrijven van je angstgedachtes kan ook helpen. Coppens: "Zo neem je er afstand van." Daarbij is het wel belangrijk om daarna direct afleiding te zoeken, bijvoorbeeld door even te gaan sporten.

Als je net als Laura den Hengst nauwelijks naar buiten durft? Coppens raadt aan die angst in stapjes te overwinnen. "Zo nu en dan naar buiten gaan is heel goed voor je mentale gezondheid", zegt hij. "Begin bijvoorbeeld met een blokje om vroeg in de ochtend. Dan is er niemand.''

Deze angst in je eentje overwinnen, kan lastig zijn. Daarom biedt het zorgplatform OpenUp laagdrempelig consult door psychologen tegen een vrijwillige bijdrage.