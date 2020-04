Kraambezoek wordt raambezoek, de moeder moet alleen naar de spannende twintigwekenecho, en wie graag met een doula of haar moeder erbij wilde bevallen, kan dat op haar buik schrijven. Baby's worden tijdens de coronacrisis geboren met zo weinig mogelijk mensen erbij en mogen alleen via glas worden bewonderd.

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) had maandag een primeur: zij hield een digitaal spreekuur waarin zwangere vrouwen al hun vragen kwijt konden aan twee verloskundigen, van wie er één gespecialiseerd is in angstklachten.

Mag mijn doula bij de bevalling zijn? Word je als zwangere extra ziek van het coronavirus? En mogen opa's en oma's op z'n minst op bezoek komen? Het antwoord op al deze drie vragen is nee.

Alleen naar de echo

Zwangere vrouwen zitten altijd vol vragen, zegt KNOV-woordvoerder Joost Heeroma, en in deze tijd al helemaal. Fysieke controles zijn er minder dan gebruikelijk, maar zwangeren kunnen altijd bij hun verloskundige terecht door te (beeld)bellen.

De zorg rondom zwangeren is aangepast aan de maatregelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en verandert steeds. De maatregelen die er nu zijn en de meeste impact hebben, zijn met name de vermindering van de niet-medische fysieke controles, zegt Heroma: die gebeuren per telefoon.

“De partner mag er wel altijd bij zijn. Zelfs met corona, dan pakken we 'm helemaal in.” Joost Heeroma, KNOV

Ook het beleid rondom echo's is aangescherpt: bij alle echo's, zoals de voor veel aanstaande ouders spannende twintigwekenecho, is alleen de moeder welkom. Kraamvisite wordt sterk afgeraden. Zogenaamde pretecho's gaan niet door. De bevalling zelf mag door één andere persoon naast de moeder worden bijgewoond. Naast de partner ook je (schoon)moeder of een goede vriendin laten meekijken? Dat mag niet. "De partner mag er wel altijd bij zijn. Zelfs met corona, dan pakken we 'm helemaal in."

Vanwege de zorgen over het coronavirus overwegen veel vrouwen een thuisbevalling, merkt het KNOV. "Dat is niet ons advies, maar de keuze van de ouders. Er is genoeg capaciteit in de ziekenhuizen en er wordt gezorgd voor gescheiden patiëntenstromen."

Baby Sam is vier weken oud en krijgt bezoek van zijn opa en oma achter glas. (Foto: Sjoukje Mos)

Zwaaien achter glas

Veiligheid gaat voorlopig boven nieuwsgierigheid, meldt de KNOV. En dat is verdrietig, zegt Sjoukje Mos (30). Ze beviel vier weken geleden van haar zoontje Sam; precies op de dag van de tv-toespraak van premier Mark Rutte. Kraambezoek is niet de bedoeling, begreep ze na de bevalling.

Mos: "Toen ik thuis in mijn slaapkamer lag met de baby, zijn mijn ouders via een trap naar het balkon geklommen en hebben ze hem door het glas bekeken en naar 'm gezwaaid." Dat was moeilijk, vertelt Mos: er vloeiden tranen achter het glas en nog steeds is er geen sprake van dat de grootouders hun kleinkind vast kunnen houden.

“Ik heb vaak gedacht: zal ik ze niet éven binnenlaten, toch even snel knuffelen?” Sjoukje Mos, moeder

"Ik heb vaak gedacht: zal ik ze niet éven binnenlaten, toch even snel knuffelen? Dit duurt misschien nog maanden. Maar we moeten ons er echt bij neerleggen. Kraambezoek gaat via het raam en met z'n drietjes zitten we echt in een babybubbel. We krijgen veel mooie reacties en creatieve kaartjes. Hij is een lichtpuntje in een moeilijke tijd. Later hebben we een bijzonder verhaal aan 'm te vertellen!"

Blijdschap overheerst

Iedereen is teleurgesteld, maar bovenal is er begrip, zegt Heeroma. Bij Renata Roos (39), overheerst de blijdschap over het ongeboren kind: ze is twintig weken zwanger en heeft net haar echo gehad. Alles is goed met de baby.

Roos: "Jammer dat mijn vriend niet mee mocht, maar het is gewoon echt niet anders. Dat helpt mij om te relativeren. De afspraken zijn een stuk korter, de verloskundige draagt een mondkapje, ik ook, en er wordt geen tijd genomen om even rustig bij te kletsen. Dat kan later via de telefoon. Het is gewoon jammer, maar eigenlijk overheerst bij mij de blijdschap dat ik zwanger ben en tegenover de verloskundige kán zitten."

De voordelen van deze situatie volgens Roos: twijfel of je nog weggaat 's avonds en of je misschien meer rust moet nemen, is er niet. "Alles ligt toch stil."