Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: ik ben tachtig, waarom belt mijn huisarts mij of ik nog wil worden behandeld bij corona?

Waarom belt de huisarts sommige oudere patiënten?

"Mensen met een zwakke gezondheid hebben meer kans om erg ziek te worden en te overlijden door het coronavirus. Zeker als ze worden opgenomen op de intensive care (ic) en aan de beademing moeten."

“Er gaan indianenverhalen rond over ziekenhuizen die ouderen zouden weigeren omdat ze hun ic-bedden voor jonge mensen bewaren. Onzin.” Edwin de Vaal, huisarts

Wat bespreekt de huisarts dan?

"Het coronavirus kan grote impact hebben als je al een zwakke gezondheid hebt. We bellen patiënten om ze hier bewust van te maken en gaan erover in gesprek. Wil iemand van 87 bijvoorbeeld nog worden beademd als hij of zij ook lijdt aan longemfyseem? Er is een grote kans dat je de ic dan niet overleeft. En mocht dat wel zo zijn, dan kom je er mogelijk veel slechter weer vanaf."

"We bellen patiënten omdat het belangrijk is om na te denken wat je wilt als je eenmaal voor de keuze komt te staan, ook of je nog wilt worden gereanimeerd of beademd. Nadenken doe je het liefst als je nog geen corona hebt en helder na kunt denken. Het is belangrijk om te weten dat je daarin zelf de keuze hebt."

Dus het is niet omdat er te weinig plek is op de intensive care?

"Absoluut niet. Er gaan indianenverhalen rond over ziekenhuizen die ouderen zouden weigeren omdat ze hun ic-bedden liever voor jonge mensen bewaren. Onzin. Iedereen die intensieve behandeling nodig heeft en dat nog aankan en ook wil, kan gewoon terecht op de intensive care."

Waarom zou je als oudere níet naar de ic willen?

"Als je eenmaal op de intensive care belandt, is dat meestal omdat je beademd moet worden. Behandeling met zuurstof, wat soms ook in bepaalde mate thuis kan, is dan niet meer toereikend. Beademing duurt vaak weken. Ondertussen word je in slaap gehouden met medicijnen."

"Het is een zware aanslag op het lichaam. Niet alle ouderen komen ervoor in aanmerking. De specialist in het ziekenhuis beslist of beademen in jouw situatie überhaupt wel kan. De kans op overlijden blijft heel groot voor mensen met een zwakke gezondheid. Als je wél beter wordt, duurt het lang om te herstellen na de ic. Veel mensen worden nooit meer de oude."

Wat zeggen jouw patiënten?

"Een patiënte van 92 zei dat ze pertinent niet naar het ziekenhuis wilde, omdat ze daar helemaal alleen zou zijn. Als ze zou komen te overlijden, wilde ze dat thuis kunnen doen in het bijzijn van haar familie. Maar ik heb ook een patiënt van vijfennegentig die zegt dat hij het leven nog veel te leuk vindt. Die wil gewoon worden gereanimeerd of beademend. Iedereen mag zelf beslissen."

"Je hoeft ook niet per se ja of nee te zeggen als je het nog niet weet. Het gaat de huisarts erom dat je er in ieder geval een keer over hebt nagedacht. En dat je erover praat met je geliefden en familieleden."

“Als je hebt gezegd niet naar het ziekenhuis te willen bij een COVID-besmetting en je wilt dat uiteindelijk toch wél, kan dat natuurlijk gewoon.” Edwin de Vaal

Legt de huisarts vast wat ik wil?

"De huisarts maakt een aantekening in je dossier van je wensen om die zo goed mogelijk te respecteren als het eenmaal zover komt. Belangrijk is dan wel dat je toestemming geeft dat de huisartsenpost jouw dossier in kan zien, mocht dat nodig zijn. Maar dat betekent niet dat je daar later niet op terug mag komen. Als je hebt gezegd niet naar het ziekenhuis te willen bij een COVID-besmetting en je wilt dat uiteindelijk toch wél, kan dat natuurlijk gewoon."