Lekker met een bord voor de televisie kruipen na een lange dag: het kan heel verleidelijk zijn. Maar wat doet bankhangen met je spijsvertering?

"De plek waar je eet is belangrijk", vertelt voedingswetenschapper en diëtist Marianne Rook van de Maag Lever Darm Stichting. "Een plek waar je rustig kunt zitten zonder afleiding, zoals aan tafel."

Als je constant afgeleid wordt, dringt het minder tot je door dat je al verzadigd bent, zegt Rook. "Zo kun je ongemerkt meer eten en negeer je de signalen die je maag en je darmen naar je hersens zenden."

In een meta-analyse (verzameling van onderzoek) in The American Journal of Clinical Nutrition blijkt inderdaad dat onderzoek deze richting uitwijst.

“Als je tijd neemt voor de maaltijd, proef en geniet je ook meer.” Marianne Rook, Maag Lever Darm Stichting

Onbewust eten kan op termijn problematisch zijn, zegt Roel Hermans, expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum. "Mensen gaan vaak meer eten als ze afgeleid worden tijdens de maaltijd. Misschien ook meer dan ze zich vooraf hadden voorgenomen. De plek maakt niet zozeer uit, het gaat met name om de bron van afleiding, bijvoorbeeld je televisie, laptop of telefoon."

Verstoorde aandacht zorgt er ook voor dat je je minder herinnert van de maaltijd, blijkt uit onderzoek. "Je brein vergeet dan dat je geluncht hebt. Op een later moment ga je dan meer eten", aldus Hermans.

Onderuitgezakt zitten niet zo erg

Door met aandacht te eten kauw je meestal ook beter, waardoor je spijsvertering het eten goed kan verwerken, zegt Rook. "Kleinere stukjes binnenkrijgen is beter dan grote brokken."

Het gaat dus om aandachtig en bewust eten. Maakt het dan uit of je onderuitgezakt zit? "Rechtop eten is het beste voor je spijsvertering, maar een beetje onderuitgezakt maakt in principe niet zo veel uit", aldus diëtist Rook.

"Je maag knijpt wel door", zegt Guido Camps, onderzoeker op het gebied van Humane Voeding en Gezondheid bij de Wageningen University & Research. "Of je nu zit of ligt, uit mijn onderzoek blijkt dat je maag doorwerkt en het eten verwerkt."

Met je ogen eten

De vele prikkels die voor afleiding zorgen, zijn een nadeel voor ons eetgedrag, zegt Hermans. "Onze telefoon trekt aandacht en tv-programma's kun je op elk moment terugkijken. Dat maakt concentreren op het eten lastiger."

"Dit geldt ook voor ontbijt of lunch", zegt Rook. "Helemaal in deze tijd nu we veel thuiswerken. Ik zou zeggen: klap niet meteen je laptop open tijdens het ontbijt en blijf ook niet achter je laptop eten. Dat zorgt ervoor dat je onbewust eet. Als je tijd neemt voor de maaltijd, proef en geniet je ook meer."

Door te kijken naar je bord en met je ogen te eten, geef je je lichaam en brein tijd en ruimte om bij te houden wat je eet, stelt voedingsexpert Hermans.

Je lichaam registreert de maaltijd beter als je kijkt naar je bord. (Foto: 123RF)

'Eet niet elke dag voor de tv'

Een gewoonte is helaas moeilijk te doorbreken en een eetgewoonte al helemaal, zegt Hermans. "Eten doen we vaak onbewust en het is een opeenstapeling van jarenlange gewoonten en automatismen. Als je alleen bent en het daarom prettig vindt om voor de tv te eten, is het lastig om dat te veranderen."

Is het nu ongezond om voor de tv te eten? "Je kunt best een keertje voor de tv eten, maar kies er dan bewust voor en doe het zeker niet elke dag", zegt Hermans. "Als het namelijk een vast patroon wordt, ga je jezelf aanleren om met afleiding te eten. En dat past niet bij een gezond eetpatroon, omdat je te veel en te snel kunt gaan eten en weer eerder trek hebt, wellicht in een ongezonde snack."