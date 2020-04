In Aziatische landen is het dragen van een mondkapje de normaalste zaak van de wereld. Langzaam volgt Europa ook.

Oostenrijk heeft het Aziatisch voorbeeld recentelijk gevolgd, net als Tsjechië. Ook Duitsland overweegt nu over te gaan tot het verplicht stellen van dragen van mondkapjes in de openbare ruimte, of op zijn minst ze dringend aan te raden.

Mondkapjes in het openbaar zijn in het Westen lange tijd als onnodig afgedaan; ze zouden niet of nauwelijks zin hebben of zelfs schadelijk zijn. Er lijkt sprake van een voortschrijdend inzicht, en er zijn steeds meer medische experts die mondkapjes een goed idee vinden.

Het advies wordt hier en daar al voorzichtig aangepast voor 'straks', als mensen weer hun huizen uitkomen, aan het werk gaan of een terrasje pakken. Mondkapjes kunnen mensen beschermen die het virus nog niet hebben gehad, met name ouderen en anderen met een zwakke gezondheid, zegt de Duitse viroloog Christian Drosten.

Met mondkapje geen vochtdeeltjes

Drosteng - een van de belangrijkste adviseurs van de regering-Merkel - is voorstander van het dragen van een mondkapje. De aan het Berlijnse Charité-ziekenhuis verbonden professor zou het liefst willen dat "zoveel mogelijk mensen een mondkapje dragen".

Het gaat daarbij niet zozeer om zelfbescherming, maar het beschermen van anderen. Want als je een mondkapje op hebt, kun je geen vochtdeeltjes richting anderen schieten. Hij wijst daarbij op een afgelopen vrijdag verschenen wetenschappelijke studie in het blad Nature.

Duitsland adviseert wél mondkapjes

Het belangrijkste Duitse adviesorgaan van de overheid, het Robert Koch Institut (RKI) heeft zijn advies voor mondkapjes afgelopen week aangepast en zegt: "Als mensen - ook als ze geen symptomen hebben - uit voorzorg een masker dragen, kan dat het risico op de overdracht van het virus op anderen verminderen. Een wetenschappelijk bewijs hiervoor is er echter nog niet." Eerder werd het dragen van mondkapjes door het RKI afgeraden.

“Doe het nou gewoon. Koop die maskers of maak er één.” Klaus Reinhardt, voorzitter van de Bundesärztekammer

(BAEK) - de toezichthouder op alle Duitse medische professionals - adviseert: "Doe het nou gewoon. Koop een masker, of maak er een, en draag die in de publieke ruimte. Die maskers bieden voor u geen bescherming, maar ze kunnen wel verhelpen dat anderen worden aangestoken."

De Thüringse stad Jena is de eerste Duitse stad die het advies opvolgt. Hier geldt nu een verplichting in supermarkten en het OV.

Ook in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet staat een pleidooi vóór mondkapjes. Een groep (hoofdzakelijk Chinese) wetenschappers gaat hier nog een stap verder. Kwetsbare groepen zouden eigenlijk chirurgische mondkapjes moeten gebruiken. In China draagt bijna iedereen met een hoog risico ze. De bevolking wordt daar opgedeeld in drie risicogroepen: hoog, gemiddeld en laag. Alleen voor de laatste groep is er geen mondkapjesvoorschrift.

RIVM blijft tegenstander

Het RIVM is nog altijd tegenstander van verplichte mondkapjes, laten zij weten in een korte video. "Misschien dat we dat advies wijzigen als we een andere fase ingaan, maar zover zijn we nog niet", zegt een woordvoerder. "Nu bestaat het gevaar dat mensen met een mondkapje denken dat ze veilig zijn, maar dat is een schijnveiligheid."

Een grote vrees van het RIVM is dat als het dragen van mondkapjes wordt geadviseerd, iedereen naar de winkel holt om de maskers te kopen die voor het medisch personeel bedoeld zijn. Volgens het RIVM is er nog altijd een groot tekort aan mondkapjes in de zorg, en dat geldt niet alleen voor de mondkapjes van de hoogste kwaliteit, maar ook maskers met een iets lagere beschermingsgraad.

Tock kan Nederland zich niet onttrekken aan het feit dat de mening over mondkapjes aan het veranderen is. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is zijn advies over de mondkapjes momenteel aan het heroverwegen, zo schrijven verschillende media.