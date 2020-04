Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: mijn kind heeft een kraal in zijn neus, wat moet ik doen?

Moet ik direct naar de huisarts als mijn kind iets in zijn neus heeft gestopt?

"Nee. Als je kind een klein voorwerp in zijn neus heeft gestopt, zoals een kraal, een erwt, een knikker of ander klein speelgoed zoals lego, hoef je niet direct naar de dokter."

"Het eerste wat je moet doen, is rustig blijven. Paniek is nergens voor nodig. Het voorwerp is namelijk makkelijker te verwijderen dan je denkt. Bovendien is paniek niet goed voor je kind."

“Jonge kinderen zijn vaak nog niet in staat zelf hun neus te snuiten. Helaas zijn het vaak die kinderen die dingen in hun neus stoppen.”

Wat moet je dan doen? Een pincet pakken?

"Veel ouders proberen het voorwerp inderdaad met een pincet, een cocktailprikker of iets anders scherps of puntigs uit de neus van hun kind te krijgen. Maar daarmee duw je het vaak alleen maar dieper de neus in. Bovendien kan het een beschadiging aan de neusholte veroorzaken."

"Als je kind groot genoeg is om zijn neus te snuiten, houd dan het lege neusgat dichtgedrukt en vraag je kind zachtjes door het andere neusgat uit te blazen met gesloten mond."

En als je kind daarvoor te klein is?

"Jonge kinderen zijn vaak nog niet in staat zelf hun neus te snuiten. Helaas zijn het vaak kinderen in deze leeftijdscategorie die dingen in hun neus stoppen. Maar ook met peuters hoef je niet naar de huisarts. Er bestaat een simpele truc waarmee je heel gemakkelijk het voorwerp kunt verwijderen. Het heeft de mooie naam mother's kiss."

Hoe werkt zo'n mother's kiss?

"Vraag je kind zijn mond een beetje te openen in de vorm van een kleine o, dus met licht getuite lippen. Duw het lege neusgat van je kind zachtjes dicht en omsluit dan zijn mond met de jouwe. Ook jij maakt dus een 'o' van je lippen, maar een iets grotere o zodat je zijn hele mond met je lippen hebt omsloten."

"Blaas nu één keer kort en krachtig uit via de mond. Door jouw krachtige luchtstroom via de mond van je kind schiet het voorwerp via de neus naar buiten. Als je wil weten hoe dat er precies uitziet, zijn er filmpjes op YouTube te raadplegen."

Wanneer moet je wél naar de dokter?

"Als de mother's kiss niet werkt of als je vermoedt dat het voorwerp er niet in zijn geheel is uitgekomen. En ook als de neus van je kind ontstoken raakt of gaat bloeden. Dan is het raadzaam met de doktersassistente te overleggen."