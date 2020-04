Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: ik word kaal, is daar iets tegen te doen?

Zijn er medicijnen tegen haaruitval?

"Ik krijg die vraag regelmatig van patiënten. Ze willen er graag iets voor. Maar er is helaas niets tegen te doen. Naarmate we ouder worden, neemt niet alleen de kwaliteit van de lichaamscellen af, ook de kwaliteit van de haarcellen wordt minder. Aanleg speelt een rol. Als kaalheid in je familie voorkomt, heb jij ook een grotere kans om kaal te worden."

“Sommige mensen zweren bij caffeïneshampoos of hoofdhuidmassages, maar die werken echt niet.”

Waarom treft kaalheid vooral mannen?

"Dat komt door het mannelijk hormoon testosteron. Dat hormoon vermindert de doorbloeding van het haar en verkort zo de levensduur van het haar. Daardoor raak je meer haren kwijt dan er aangroeien. Met kaalheid als gevolg."

Soms worden vrouwen ook kaal. Komt dat dan ook door testosteron?

"Ja. Bij vrouwen komt haarverlies regelmatig voor na de overgang. Tijdens de overgang verandert namelijk de hormoonverhouding tussen mannelijke en vrouwelijke hormonen. Na de overgang is de hoeveelheid vrouwelijke oestrogenen afgenomen en hebben vrouwen relatief veel meer van het mannelijke hormoon testosteron."

Maar werkt er dan niks? Ook geen lotions of shampoos?

"Sommige mensen zweren bij caffeïneshampoos of hoofdhuidmassages, maar die werken echt niet. De klassieke vorm van kaalheid wordt veroorzaakt door hormonale processen. Die spelen zich ín het lichaam af. Je kunt er van buitenaf geen invloed op uitoefenen."

Zijn er ook andere oorzaken van kaalheid?

"Gebruik van anabole steroïden zorgen soms ook voor permanent haarverlies. Ook dát komt door hormonen. Ook medicijnen kunnen kaalheid veroorzaken. Denk maar aan chemotherapie. En de schildklier speelt soms een rol. Een traag werkende schildklier zorgt bijvoorbeeld voor een verminderde aanmaak van nieuwe haren. Vlak trouwens ook het effect van veel stress niet uit."

“Bij klassieke kaalheid geldt: accepteren of transplanteren.”

En voedingstekorten?

"IJzer is belangrijk. IJzer is een bouwstof voor nieuwe cellen, ook haarcellen. Ook vitamine B is belangrijk voor het haar. Biotine, een B-vitamine die de haargroei bevordert, komt voor in voedingsmiddelen zoals eieren, soja, pinda's, noten, zuivel en lever. Maar let op: kaalheid komt meestal niet door voedingstekorten als je gewoon normaal en gevarieerd eet."

Dus dat is een andere vorm van kaalheid?

"Ja. Een tekort aan ijzer of vitamines zorgt ervoor dat het haar niet alleen boven op het hoofd uitvalt, maar over de héle schedel dunner wordt. Het ziet er anders uit dan de 'klassieke' kaalheid waarbij de inhammen zich terugtrekken en boven op het hoofd een kale schijf ontstaat. Met een volwaardig dieet en vermindering van stress keert het haar vaak terug. Terwijl bij klassieke kaalheid geldt: accepteren of transplanteren."