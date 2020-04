Nu we door de coronacrisis veel tijd thuis doorbrengen, is het misschien verleidelijk om al in de middag een alcoholisch drankje te nuttigen. Hoewel overdag drinken dezelfde (nadelige) effecten op het lichaam heeft als 's avonds drinken, kleven er meer nadelen aan de borrel bij daglicht.

Zoek op de hashtag #daydrinking en je krijgt anderhalf miljoen resultaten op Instagram. Het overdag drinken van alcohol lijkt populairder dan ooit, maar volgens foodtrendwatcher Esther Haanschoten is er geen sprake van een trend.

"Op een werkdag een glas wijn bij de lunch bestellen, zoals ze in Italië en Spanje doen, begint in Nederland wel steeds meer ingeburgerd te raken."

Een lunch in combinatie met een goed glas wijn of bier helpt je even ontsnappen uit je hectische bestaan. "In Londen zie je in het straatbeeld normaal gesproken veel zakenmensen een glas bier drinken tijdens hun lunchpauze, in combinatie met een hartige sandwich of snack", vertelt Haanschoten. "En in New York drinken ze graag een glas alcohol tijdens de weekendbrunch. Denk aan een mimosa of bloody mary."

Haanschoten kan zich goed voorstellen dat nu mensen thuiszitten vanwege de coronacrisis, er doordeweeks vaker een glas bier of wijn gedronken wordt - ook overdag. "Helemaal in combinatie met het mooie weer van de afgelopen periode."

Nederlanders drinken voornamelijk bier of wijn, maar er komen steeds meer alternatieven waardoor je makkelijker en misschien ook wel sneller overdag een drankje drinkt zonder dat je er 'last' van krijgt. Haanschoten: "Denk aan bier met een laag alcoholpercentage, hard seltzers en cocktails in blik met een laag alcoholpercentage."

Het grote verschil tussen overdag en 's avonds drinken

Volgens Kees Kramers, hoogleraar en internist/klinisch farmacoloog in het Radboudumc, is er één belangrijk verschil tussen overdag en 's avonds drinken: de inhoud van je maag. 's Avonds heb je tenslotte meestal een flinke bodem vanwege het avondeten.

"Als je 's avonds drinkt, wordt de opname van alcohol om die reden wat meer uitgespreid, waardoor je net iets minder hoge piekspiegels haalt", aldus Kramers.

Het tijdstip van de dag zal volgens hem niet veel verschil uitmaken voor het effect op je lichaam. Maar toch waarschuwt hij voor het nuttigen van alcohol overdag. "Hoe eerder op de dag je begint met drinken, hoe groter de kans dat je meer gaat drinken."

Kortom, het ligt er helemaal aan of je het bij dat ene drankje in de middag kan laten. "Mensen zijn nou eenmaal gewoontedieren. Als je gewend bent 's avonds een wijntje te drinken, dan vraag ik me af of je je avond gaat aanpassen als je in de middag al hebt gedronken. Dat is het gevaar dat erin schuilt, want feit blijft dat minder alcohol drinken gezonder is."