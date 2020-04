Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: wanneer moet ik naar de dokter als ik last heb van diarree?

Wat is diarree eigenlijk?

"Diarree is waterige ontlasting die vaker komt dan je gewend bent. Meestal wordt het veroorzaakt door een darminfectie met een virus. Maar soms kan het ook ontstaan door een bacterie of parasiet."

Waarom wordt je poep daar dun van?

"Virussen, bacteriën of parasieten komen via de mond in de darmen terecht en veroorzaken een ontsteking van de darmwand. Doordat de darmwand minder vocht kan opnemen, blijft het vocht ín de darm. Het gevolg: de ontlasting wordt dunner."

Wanneer moet ik ermee naar de dokter?

"Diarree gaat meestal binnen een week vanzelf over. Als het langer dan twee weken duurt, moet je wel aan de bel trekken. Ook als je bloed of slijm bij je ontlasting hebt. Of wanneer je er koorts bij krijgt en/of gaat braken, moet je direct de dokter bellen."

Wat moet je doen bij diarree?

"Je moet vooral goed opletten dat je niet uitdroogt. Donkere urine is bijvoorbeeld een teken. Drink extra veel water: 2 tot 3 liter per dag."

"Als je het idee hebt dat alles er direct weer uitkomt, kun je ORS nemen. Dat is een suiker-zoutoplossing die ervoor zorgt dat het lichaam essentiële suikers en zouten binnenkrijgt en kan vasthouden. Voor kinderen is er speciale kinder-ORS."

En eten? Welke dingen mag je niet?

"Veel mensen denken dat je bij diarree alleen beschuit of rijstwafels mag eten. Dat is niet zo. Je kunt gewoon alles eten wat je wil en waar je zin in hebt. Als je zin hebt in een boterham met kaas, dan is dat helemaal prima. Pas wel op met pittig eten en met moeilijk verteerbare producten, zoals kolen. Daar kun je beter nog even mee wachten."

Waar moet je verder op letten?

"Een darminfectie kan besmettelijk zijn. Ziekteverwekkers kunnen via de ontlasting op anderen worden overgedragen. Was je handen dus goed als je van de wc komt. Virussen worden soms via speeksel overgedragen. Dus pas ook op met het delen van glazen en bestek."

Zijn er medicijnen tegen diarree?

"Loperamide is een stopmiddel dat de darmen een beetje verlamt. Maar dat is niet aan te bevelen. Het zorgt er weliswaar voor dat de ontlasting minder vaak komt, maar heeft als groot nadeel dat het voor verstopping kan zorgen. Het zorgt er ook niet voor dat je sneller herstelt. Sommige mensen nemen Norit, maar ook dat helpt helaas niet tegen diarree."