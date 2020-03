Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: kan ik in deze tijd van het coronavirus nog wel naar de huisarts voor andere klachten?

Kan ik met 'gewone' klachten nog wel naar de dokter?

"Je kunt voor álle klachten waarover je zorgen of twijfels hebt nog steeds gewoon contact opnemen met de huisartspraktijk. Er is nog steeds een assistente die je telefonisch te woord kan staan en samen met jou kijkt wat de beste oplossing is: of je echt door een dokter moet worden gezien, of dat verder overleg en behandeling misschien ook per telefoon, mail of in sommige gevallen beeldbellen mogelijk is. Zomaar even binnenlopen kan nu echt niet meer."

Want het spreekuur is niet meer open?

"Klopt. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, is het belangrijk dat we contact zo veel mogelijk vermijden. Zo voorkom ik als huisarts besmetting van mijzelf, mijn collega's, maar ook van eventuele patiënten in de wachtkamer. Maar als je echt door ons behandeld of onderzocht moet worden, zijn we er natuurlijk gewoon voor iedereen."

“Preventieve zorg, zoals uitstrijkjes, bloeddrukcontrole en vervanging van spiralen, worden uitgesteld.” Dr. De Vaal

Wat betekent dat in de praktijk?

"De meeste huisartsen proberen nu zo veel mogelijk patiënten per mail, telefoon of beeldbellen te helpen. Zaken die meer 'preventieve zorg' zijn, zoals uitstrijkjes, bloeddrukcontrole en vervanging van spiralen, worden uitgesteld."

Maar wat als ik een verzwikte enkel heb? Of heel erg eczeem?

"Bij een verzwikte enkel proberen we zo goed mogelijk per telefoon te adviseren wat je beter wel en niet moet doen. Bij eczeem vragen we de patiënt foto's te maken en per mail te sturen, zodat we de klachten op afstand kunnen beoordelen."

"Ik verwijs ook veel mensen door naar Thuisarts.nl. Daar vind je naast actuele informatie over het coronavirus ook goede adviezen en duidelijke informatie over verschillende kwalen die niet direct levensbedreigend zijn."

Ziet de huisarts dan helemaal geen patiënten meer?

"Om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken, zien de huisarts en de doktersassistente alleen nog patiënten die écht die dag gezien moeten worden. We leveren met andere woorden alleen spoedzorg en kijken per dag wat noodzakelijk is. Het is andere zorg dan de mensen van ons gewend zijn. Dat beseffen wij natuurlijk ook, maar gelukkig hebben de patiënten hier alle begrip voor."

En als ik vermoed dat ik corona heb, kan ik dan wél naar de praktijk komen?

"Nee, absoluut niet! Bij een vermoeden van een corona-infectie, dus bij klachten aan de bovenste luchtwegen en/of koorts, blijf je thuis en kom je niet buiten. Als mensen te ziek zijn en echt door een arts gezien moeten worden, dan verwijzen we hen door naar een speciale praktijk die is ingericht om mensen met een mogelijke corona-infectie te zien."

"Daar wordt trouwens niet op corona getest. We beoordelen alleen hoe ernstig ziek iemand is en stellen dan een behandeling voor. In het geval dat iemand zelfs te ziek is om naar die praktijk te gaan, komt er een huisarts aan huis, ingepakt in beschermende kleding en met mondkap op. Denk dan vooral aan ouderen of mensen die al zeer slecht ter been of ziek waren."

En hoelang blijft dit zo?

"Dat weet niemand, helaas. Het protocol en onze manier van werken worden dagelijks aangepast en verbeterd door nieuwe inzichten. Het is echt wennen voor iedereen, maar we kunnen dit alleen samen aanpakken en oplossen."

