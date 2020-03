Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de University of Oxford hebben een nieuwe behandeling voor multiresistente malaria in Zuidoost-Azië gevonden, meldt het Amsterdam UMC donderdag in een persbericht.

In landen als Cambodja, Thailand en Vietnam slaan huidige behandelmethodes, met bijvoorbeeld artemisinine en piperaquine, minder goed aan doordat de malariaparasiet beter bestand of zelfs immuun blijkt. Daarnaast dreigt de ziekte zich te verspreiden en dat kan in met name Afrika voor miljoenen mensen fatale gevolgen hebben, aldus onderzoekers.

Huidige behandelmethodes gaan uit van het combineren van twee antimalariamiddelen. De onderzoekers hebben een derde medicijn toegevoegd en de behandeling getest in Cambodja, Thailand en Vietnam, waar meteen positieve resultaten behaald werden. "Hier kunnen we op korte termijn uitbreiden", aldus onderzoekers.

Het toevoegen van een derde medicijn bleek eerder ook succesvol bij de behandelingen van tuberculose en hiv-infecties. Om de behandeling ook voor resistente malaria definitief in gang te kunnen zetten, moesten de onderzoekers op zoek naar een farmaceutisch bedrijf. Volgens onderzoekscoördinator Rob van der Pluijm is dat inmiddels gelukt én is een beurs van 10,6 miljoen euro om de methode verder te ontwikkelen binnengesleept.

Vervolgstudie in Afrika

Vanaf april wordt een vervolgstudie uitgerold in dertien landen, waaronder acht landen in Afrika. "Daar kunnen we, gezien het aantal kinderen dat malaria krijgt, een enorm verschil maken", aldus Van der Pluijm. Het geneesmiddel zou aan vijfduizend patiënten worden uitgedeeld.

In 2018 zijn wereldwijd naar schatting 228 miljoen gevallen van malaria gesignaleerd. Ruim 400.000 patiënten overleden aan de gevolgen van de ziekte.