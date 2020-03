Niet alleen mensen met lichamelijke, maar ook met ernstige psychische problemen kunnen met de hulp van een assistentiehond weer een enigszins normaal leven leiden. Toch is de groep mensen met psychische klachten die zo'n hond heeft klein. Reden: de kosten. Die kunnen hoog oplopen en worden niet vergoed door de zorgverzekering

Op haar verjaardag wordt Guus Liebrand (22) altijd een beetje emotioneel. "Vandaag een beetje extra", zegt ze op een filmpje. "Ik ga jullie namelijk om hulp vragen." Deze videoboodschap is onderdeel van een crowdfundingactie die Liebrand organiseert. Het doel: de 19.000 euro voor een psychische hulphond bij elkaar krijgen.

Liebrand kampt sinds haar veertiende met een angststoornis en depressies. "Werken en studeren lukt niet", vertelt ze. "Maar ook een bezoekje aan de supermarkt kan al een enorm gevoel van angst oproepen."

Hond voelt stress aan

Ze heeft haar hoop gevestigd op een assistentiehond. "Alleen vergoedt de gemeente Tilburg, waar ik woon, dit niet", legt ze uit. "Ook heb ik dit geld niet op mijn rekening staan. Daarom moet ik het op een andere manier bij elkaar zien te krijgen."

Honden hebben het vermogen om te voelen wanneer iemand in een voor hem of haar stressvolle situatie terechtkomt, zegt Joep Mourits. Hij werkt voor Bultersmekke Assistancedogs, specialist op het gebied van hulphonden. Tijdens de opleiding van hulphonden wordt er volgens hem intensief gewerkt aan de band tussen baas en hond.

"De hond leert aan te voelen wanneer het baasje gestrest raakt en kan hiervoor waarschuwen, bijvoorbeeld door kort te blaffen." Hij vervolgt: "Hierdoor wordt het baasje minder door stress overvallen en kan het baasje hier op inspelen."

“Mensen met PTSS kunnen angstig worden wanneer iemand te dichtbij komt. De hond voelt dat aan en gaat vervolgens bufferen.” Joep Mourits

Mensen die lijden aan het posttraumatisch stresssyndroom of een dissociatieve stoornis, waarbij mensen buiten de werkelijkheid treden, kunnen volgens Mourits veel baat hebben bij een hulphond. "Mensen met PTSS kunnen angstig worden wanneer iemand te dichtbij komt", geeft hij als voorbeeld. "De hond voelt dit aan en gaat vervolgens bufferen. Dat betekent dat hij voor zijn baasje gaat staan. Zo blijven mensen op afstand."

Hij vervolgt: "Hierdoor voelen mensen met psychische problemen zich zekerder en neemt de angst af." Hier hoopt ook Liebrand op. "Ik heb vaak momenten van dissociatie", vertelt ze. "Dan ben ik opeens thuis en weet ik eigenlijk niet meer hoe ik naar huis gekomen ben. Ook kan ik heel sterk het gevoel hebben dat ik direct ergens weg moet. Bijvoorbeeld in de supermarkt. Ik hoop dat dit gevoel me met een hulphond minder overvalt."

Kosten niet vergoed

Volgens Mourits hebben enkele honderden mensen in Nederland een hulphond voor ondersteuning bij psychische problemen. De vraag is veel groter, zegt hij. Dat heeft te maken met de kosten. Het opleiden van een hulphond kost al snel 20.000 euro en de zorgverzekering vergoedt dit alleen bij mensen die doof of blind zijn of met een ernstige lichamelijke beperking kampen. Slechts in een aantal gemeentes wordt een hulphond ook in het geval van psychische problemen door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bekostigd.

“Dat honden ook mensen met psychische problemen kunnen helpen is een relatief nieuw inzicht. De regelgeving is daar nog niet op ingesteld.” Joep Mourits

"Dat honden ook mensen met psychische problemen kunnen helpen is een relatief nieuw inzicht. De regelgeving is daar nog niet op ingesteld", aldus Mourits. "Terwijl deze groep juist met de hulp van een hond weer beter mee kan doen met de maatschappij."

Dat mensen als Liebrand overgaan tot een crowdfundingactie is volgens Mourits helemaal niet zo vanzelfsprekend. "Wat Guus doet, is ontzettend dapper. Het betekent namelijk dat ze op internet open moet zijn over haar problemen. Juist voor mensen met psychische problemen is dat moeilijk. Zij zijn al zo kwetsbaar."

Er valt voor Liebrand dan ook een hoop te winnen. "Nu durf ik nauwelijks iets te ondernemen omdat ik bang ben voor een paniekaanval", zegt ze. "Ik weet zeker dat hier met een hond verandering in komt."