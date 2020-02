Alles letterlijk opvatten, veel waarde hechten aan routine en heel gevoelig zijn voor prikkels. Het zijn slechts enkele kenmerken waar mensen met de ontwikkelingsstoornis autisme tegenaan lopen. De karakteristieken binnen het spectrum lopen namelijk enorm uiteen. Hoe ga je als omgeving met de belangrijkste kernmerken om?

Twee dagen per week werkt ervaringsdeskundige Mathilde van der Westerlaken als projectmedewerkster en trainer bij Magazijn0766, een project voor mensen met autisme die thuis zitten. De rest van de week rust ze uit. "Prikkels komen bij mij hard binnen", legt ze uit. "Hierdoor ben ik snel moe en heb ik veel tijd nodig om bij te komen."

Dat betekent niet dat iedereen met de ontwikkelingsstoornis maar een halve week kan werken. "De ene persoon met autisme is gevoeliger voor prikkels dan de andere", legt van der Westerlaken uit. "Ik ken mensen die veertig uur per week werken."

Het spectrum voor mensen met autisme is heel breed, zegt Astrid Palte, regioconsultent bij de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). "De een heeft veel meer kenmerken dan de ander, maar wat geldt voor iedereen die de ontwikkelingsstoornis heeft, is dat zijn of haar hersenen anders werken. Iemand met autisme verwerkt informatie op een heel andere manier", legt Palte uit. "Dat kan langzamer betekenen, maar ook sneller. Iemand met autisme kan je in zijn of haar denken drie stappen voor zijn."

Communiceer duidelijk

Kenmerkend voor veel mensen met autisme is ook is dat ze veel dingen letterlijk nemen en niet weten hoe ze non-verbaal gedrag moeten interpreteren. Palte geeft een voorbeeld van een misverstand dat zich voor kan doen op de werkvloer. "Als je als baas vraagt of je 'straks even tijd hebt', kan iemand met autisme in de war raken. Straks en even zijn namelijk geen concrete begrippen." Ze adviseert om zo duidelijk mogelijk te communiceren. "Zeg bijvoorbeeld: heb je om 16.00 uur tien minuten tijd?"

“Als routine onderbroken wordt, kan iemand met autisme daar heel erg van streek van raken.” Astrid Palte, Nederlandse vereniging voor Autisme

Ook in de rest van hun levens hebben veel mensen met autisme behoefte aan duidelijkheid en structuur. "Ze moeten op een vast tijdstip opstaan en ontbijten", legt Palte uit. "Als die routine onderbroken wordt, kan iemand met autisme daar heel erg van streek van raken."

Het loont om je te verdiepen in het brein van iemand met autisme. Palte: "Als je begrijpt hoe dit soort dingen bij iemand met autisme werken, kun je er beter begrip voor opbrengen."

Denk niet voor een ander

Van de Westerlaken kan dit beamen. Zij stuit op onbegrip als ze moe is. "Dat heb ik ook wel eens", krijgt ze geregeld te horen. Maar daarmee bagatelliseer je volgens haar het probleem. "Bij mensen met autisme komen dingen als geluid, wind en geur vaak harder binnen. Dat is extreem vermoeiend."

Waar je overigens wel voor op moet passen is dat je niet voor iemand gaat denken. "Vul niet voor iemand in wat diegene wel of niet kan", zegt van der Westerlaken. "Zo denken mensen weleens dat geven van trainingen mij te veel energie kost, terwijl op kantoor zitten voor mij veel vermoeiender is."