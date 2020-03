Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week: "Ik (man) overweeg me te laten steriliseren. Hoe verloopt zo'n sterilisatie?"

Sterilisatie van een man, dat is vast een ingrijpende operatie?

"Absoluut niet! Het is een kleine ingreep die heel snel op de polikliniek kan worden gedaan, zowel in het ziekenhuis als bij sommige huisartsen. Binnen een half uur sta je weer buiten. Als jij en je vrouw besloten hebben geen kinderen meer te willen krijgen, is het naar mijn idee de beste oplossing om een nieuwe zwangerschap te voorkomen."

Hoezo? Een vrouw kan toch aan de pil?

"Klopt. En er is een grote kans dat ze ook al jarenlang aan de pil is. Maar die hormonen zijn niet per se gezond. Met de (prik)pil of andere anticonceptie met hormonen legt een vrouw haar hele hormooncyclus plat."

"Dat is een vele malen grotere en zwaardere belasting dan die ene kleine ingreep voor een man. Daarnaast kunnen die hormonen bij een vrouw ook vervelende bijwerkingen veroorzaken zoals trombosebenen of een longembolie, zeker als iemand rookt."

“Als je een beetje ballen hebt, dan neem je nu je verantwoordelijkheid.”

Vrouwen kunnen zich toch ook laten steriliseren?

"Voor een vrouw is sterilisatie een veel ingrijpendere operatie dan voor een man: zij moet een buikoperatie ondergaan, onder narcose in het ziekenhuis. Bovendien heeft de vrouw vaak al haar hele leven de verantwoordelijkheid gehad voor het voorkomen van een zwangerschap."

"Zeker mannen die niet met condoom willen vrijen, zijn nu echt aan de beurt om die verantwoordelijkheid over te nemen. Als je een beetje ballen hebt, dan neem je nu je verantwoordelijkheid."

Maar word je daar niet impotent van?

"Dat is een grote angst onder mannen, maar die angst is ongegrond. Er verandert niks aan je mannelijkheid. Je krijgt gewoon nog een erectie en ook aan je orgasme verandert niks. Ook niet aan je gevoel en het testosterongehalte in het lichaam."

"Je krijgt gewoon een zaadlozing zoals altijd. Sperma bestaat namelijk maar voor een heel klein deel uit zaadcellen en voor het grootste deel uit vocht. Het wordt in de prostaat gemaakt. De zaadjes komen na de sterilisatie in een doodlopend gangetje terecht en komen niet meer via de zaadlozing naar buiten. Daar zie, merk of voel je niets van."

Hoe ziet de operatie eruit?

"Via twee sneetjes in de liezen worden de zaadleiders doorgesneden, ingekort en afgebonden. Van die ingreep moet je natuurlijk even herstellen, maar je kunt vrijwel meteen alles weer. Sommige mannen krijgen een blauwe plek in de liezen, maar die gaat vanzelf weg."

"Na drie maanden wordt je sperma onderzocht om te zien of er echt geen levende zaadcellen meer in zitten. Pas dan kun je officieel zonder condoom vrijen."

Zijn er geen risico's?

"Alle ingrepen hebben risico's, maar bij een sterilisatie van de man zijn de risico's echt het laagst, omdat het zo'n relatief simpele ingreep is. Soms raakt een wond licht geïnfecteerd. Maar dat is meestal prima te verhelpen."

Wat is het voordeel voor de man?

"Ten eerste kun je eindelijk weer zonder condoom vrijen. Maar er is nog een ander mogelijk voordeel: het kan zijn dat je er indirect een beter seksleven door krijgt. Al die hormonen die de cyclus platleggen, zoals in de pil, hebben op veel vrouwen een libidoverlagend effect. Als die zin in seks terugkomt of toeneemt doordat ze met de hormonen stopt, hebben jullie daar allebei profijt van."

