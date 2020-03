Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: "Wat kan ik doen tegen kalknagels?"

Hoe ontstaat een kalknagel?

"Op onze huid leven allerlei schimmels. Die zijn in principe onschadelijk. Maar soms raakt de huid beschadigd waardoor de schimmel in de huid of de nagel terechtkomt. Daar veroorzaakt de schimmel een infectie, een kalknagel is dus een schimmelinfectie. Meestal ontstaat een dikke bruin-gele ingedroogde laag op en onder de nagel."

Waarom komen kalknagels vooral voor aan de voeten?

"Onze handen zijn meestal droog. Onze voeten niet. Die bevinden zich een groot deel van de dag in een donkere ietwat vochtige omgeving, de lievelingsomgeving van schimmels. Als we altijd op slippers zouden lopen, zouden we er veel minder last van hebben."

Moet je met kalknagels naar de dokter?

"Nee. Een kalknagel is onschuldig. Het geeft meestal ook geen klachten. Ik krijg wel regelmatig mensen op mijn spreekuur die vragen wat ze aan hun kalknagel kunnen doen. Maar dat is altijd omdat ze het er lelijk vinden uitzien."

“Een kalknagel is een schimmelinfectie. Meestal ontstaat een dikke bruin-gele ingedroogde laag op en onder de nagel.”

Werken schimmeldodende zalven en andere middeltjes?

"Er wordt van alles verkocht tegen kalknagels. Er is een gigantische markt voor, want veel mensen hebben het. Bovendien schamen veel mensen zich ervoor en willen ze ervanaf. Maar van de antischimmelmiddeltjes die ze bij de drogist verkopen, is niet bewezen dat ze werken."

Wat kun je er dan wél tegen doen?

"Er bestaan wetenschappelijk bewezen effectieve medicijnen die de huisarts kan voorschrijven. Maar je moet je wel afvragen of je die echt wil nemen. Het zijn zware pillen die veel bijwerkingen kunnen geven: smaakverlies, hoofdpijn, gewrichtspijn, angstklachten, depressiviteit, minder zicht en zelfs leverfalen."

"Bovendien moet je die pillen gedurende drie maanden elke dag nemen. Persoonlijk raad ik ze daarom niet direct aan. Ook omdat ik het best een zware belasting vind voor het lichaam. Wél hoor ik soms goede verhalen over huis-, tuin- en keukenmiddeltjes, zoals Tea Tree of VapoRub. Ook daarvoor bestaat (nog) geen wetenschappelijk bewijs, maar volgens sommige patiënten werkt het goed. Alleen kan ik dat als huisarts natuurlijk niet gaan voorschrijven."

Iedere week beantwoordt huisarts De Vaal een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk op NU.nl.