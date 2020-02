Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week: "Betekent pijn bij ademhalen dat ik een klaplong heb?"

Duidt een pijnlijke ademhaling altijd op een klaplong?

"Nee, lang niet altijd. Vaak wordt de pijn bij de inademing en het oprekken van de borstkas veroorzaakt door een spierscheurtje, een klemzittend zenuwtje of een kneuzing. Dat kan de huisarts achterhalen door naar je longen te luisteren en je borstkas te onderzoeken."

Wat is een klaplong eigenlijk?

"De long is een zeer zacht sponsachtig weefsel waar een vliesje overheen ligt. Aan de binnenkant van de borstkas zit ook zo'n vliesje en die vliesjes zitten vacuüm tegen elkaar aan geplakt. Je kunt het mechanisme vergelijken met een zuignapje dat je op een raam of kastdeur plakt."

"Als er een lek ontstaat in het vliesje, komt er lucht tussen het long- en borstvlies en vervalt het vacuüm, een deel van de long klapt dan letterlijk in elkaar. Doordat er geen verse lucht in de long komt, krijg je het benauwd. En de pijn wordt veroorzaakt doordat de longvliezen nu over elkaar heen schuren in plaats van glijden. Die pijn ervaar je alleen maar bij het in- en uitademen."

Hoe ontstaat een klaplong?

"Een klaplong kan spontaan ontstaan. Dat komt relatief vaak voor bij jonge lange mannen, zeker als ze ook nog eens roken. We weten nog niet precies hoe dat komt. Het kan ook veroorzaakt worden door een ongeluk, bijvoorbeeld als iemand bij een ongeval een rib breekt en zo het longvlies lekprikt."

"Duikers hebben er soms ook last van. Dat komt door de drukverschillen onder water. Ook in het vliegtuig kunnen grote drukverschillen een klaplong veroorzaken. Verder geeft roken een hoger risico. En ook longaandoeningen zoals COPD, longemfyseem en longkanker."

Hoe stel je de diagnose?

"Eerst beklop ik de borstkas aan de voor- en de achterkant. Bij een klaplong klinkt het deel waar de long is ingeklapt holler dan elders. Ook luister ik met een stethoscoop of ik de ademhaling hoor. Bij een klaplong hoor je die niet, omdat de long zich niet meer met lucht kan vullen. Verder zie je vaak dat het zuurstofgehalte verlaagd is en de hartslag verhoogd. Bij twijfel, maar ook voor de bevestiging, stuur ik patiënten door voor een longfoto."

Is een klaplong goed te behandelen?

"Als de long maar een beetje is ingeklapt, gaat het meestal vanzelf over als je een beetje rustig aan doet. Het gaatje herstelt zich vanzelf binnen een paar weken en de long ontplooit zich dan ook weer. Gaat het echt om een 'grote klaplong', dan kunnen ze in het ziekenhuis de lucht eruit zuigen met een holle naald en zo het vacuüm weer herstellen. Dat lijkt een heftige ingreep, maar dat valt reuze mee."

Iedere week beantwoordt huisarts De Vaal een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk op NU.nl.