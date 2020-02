Hooikoortspatiënten kunnen komende week last krijgen van klachten. Boosdoener is de els, die door de zachte winter relatief vroeg bloeit. De elzenpollen, waarvoor ongeveer 35 procent van de hooikoortspatiënten allergisch zijn, kunnen de komende weken zorgen voor volle neuzen, tranende ogen en lichte benauwdheid.

Letty de Weger, hooikoortsdeskundige van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), ziet dat het elzenpollenseizoen vanaf vrijdag op gang kwam. "In de eerste week van februari heb ik nog niet veel elzenpollen waargenomen, minder dan tien pollen per kubieke meter lucht. Tijdens de analyse van deze week heb ik er meer dan honderd gemeten."

De els staat volgens het LUMC erom bekend dat de bloeiwaarneming van de boom sterk samenhangt met de temperatuur. Dat het elzenpollenseizoen dit jaar vroeg begon, heeft ook alles te maken met de zachte temperatuur van afgelopen weken.

Dat het elzenpollenseizoen al op gang gekomen is, is relatief vroeg, zegt De Weger. "Maar het is niet echt uitzonderlijk. Het elzenpollenseizoen is al wel vaker vroeg geweest door een zachte winter. Maar dit jaar behoort wel tot een van de vroegere jaren wat betreft de start van het hooikoortsseizoen."

73 Wat kun je doen tegen hooikoorts?

Afgelopen vrijdag was de eerste zonnige dag na een relatief kabbelende week. De knoppen van de elzenboom bloeien daardoor vroeg. Het afgelopen weekend konden hooikoortspatiënten dus al last hebben gehad van klachten.

Komend weekend gaat dat toenemen. De temperatuursverwachtingen stijgen de komende dagen naar de dubbele cijfers: temperaturen die ervoor zorgen dat de knoppen van de elzen nog verder rijpen, en de hooikoortsklachten toenemen.

'Berkenpollenseizoen begint waarschijnlijk ook eerder'

De Weger denkt dat het relatief zachte winterweer er ook voor kan zorgen dat andere hooikoortspieken eerder komen. "De natuur gaat op het moment in zijn geheel snel, en dat kan betekenen dat de berken ook vroeg beginnen met bloeien."

Het berkenpollenseizoen volgt begin april normaliter op het elzenpollenseizoen. Maar als het zachte weer tot in april aanhoudt, kan het berkenpollenseizoen eind maart al op gang komen en begin april pieken. "Maar als we over twee weken ineens een heel koude periode hebben, dan schuift het berkenpollenseizoen wel weer op."

Of de andere hooikoortspieken ook eerder komen, hangt dus af van de temperatuur. Toch hoeven hooikoortspatiënten zich volgens De Weger niet druk te maken om heftigere hooikoortspieken door het zachte winterweer: deze komen hoogstens eerder dan verwacht.