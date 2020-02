Gezondheid Omgaan met dementie: 'Praat met diegene in plaats van over diegene' 38 x gedeeld Wanneer iemand de diagnose krijgt dat hij of zij dementie heeft, komt dit hard aan. Zowel bij de patiënt als bij de naasten. Bij de ziekte komt namelijk veel meer kijken dan geheugenvlies alleen. Doordat de hersenfuncties langzaam worden aangetast kunnen mensen heel ander gedrag gaan vertonen of last krijgen van depressieve klachten. Hoe ga je hier als naaste mee om?