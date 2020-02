Nederland moet volgens het Integraal Kankercentrum Nederland anders gaan denken over het gebruik van zonnebanken en het schoonheidsideaal van een zongebruinde huid. Voorzitter Peter Huijgens pleit dinsdag in het AD zelfs voor een verbod op zonnebanken. Hij reageert op het nieuws dat het aantal gevallen van huidkanker in Nederland blijft toenemen.

Uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie bleek vorige week dat het aantal gevallen van huidkanker de afgelopen jaren flink is toegenomen. In 2019 zijn 118.000 mensen gediagnosticeerd met kanker.

Volgens cijfers ven het IKNL gaat het in meer dan de helft van de gevallen om huidkanker. Het is daarmee de meest voorkomende kankersoort in Nederland.

Huijgens stelt in een interview in het AD dat mensen elkaar niet zouden moeten complimenteren met een "lekker kleurtje" als zij na een zonvakantie bruinverbrand terugkeren. Hij zou het een goed idee vinden als de overheid hier een campagne over initieert.

'Minister De Jonge geeft heel slecht voorbeeld'

De expert stond jarenlang aan het hoofd van het kankeronderzoek in het VU Medisch Centrum en is nu emeritus hoogleraar. De resultaten van een groot Europees onderzoek naar kanker ondersteunen zijn pleidooi. Hieruit bleek dat de kans op kanker bij regelmatig gebruik van de zonnebank met 16 tot 20 procent toeneemt.

De kankerexpert heeft ook kritiek op minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, die vorig jaar bij Jinek vertelde regelmatig onder de zonnebank te stappen. "Een bruingebrande minister is een slecht voorbeeld", stelt Huijgens met klem. "Dat is de beste reclame om het gebruik van de zonnebank níet naar beneden te krijgen."

Dat een woordvoerder van De Jonge het zonnebankbezoek van de vicepremier afdoet als een 'privézaak', vindt Huijgens onzin: "Je kunt niet zeggen 'dat is privé'. Je hebt maar één leven. Je moet als arts ook niet in een rookzone gaan staan."