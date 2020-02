Gezondheid Psychiater: 'Antidepressiva worden te veel in het verdomhoekje gedrukt' 56 x gedeeld De meningen over de effecten van antidepressiva zijn sterk verdeeld. Psychiater Christiaan Vinkers erkent dat niet iedereen gebaat is bij het slikken ervan. Maar nu wordt de medicatie volgens hem wel erg in het verdomhoekje gedrukt. Samen met ziekenhuisapotheker Roeland Vis schreef hij er een boek over: Even slikken. De zin en onzin van antidepressiva.