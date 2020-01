De longen van ex-rokers blijken beter te herstellen dan eerder werd aangenomen, blijkt woensdag uit een nieuwe Britse studie.

Wetenschappers wisten al dat het risico op het ontwikkelen van ziekten zoals longkanker afnam als een persoon stopte met roken. Ook was bekend dat stoppen met roken nieuwe schade aan de longen voorkomt.

Britse wetenschappers hebben nu echter ontdekt dat het lichaam van een ex-roker in staat is om enkele door tabak beschadigde longcellen te vervangen voor gezonde exemplaren. Tot 40 procent van alle longcellen van ex-rokers bleken gezond, nadat zij gestopt waren. Dat is vier keer zoveel als bij mensen die nog roken.

Om tot hun bevindingen te komen, analyseerden de onderzoekers stukjes longweefsel van zestien verschillende personen, onder wie rokers, ex-rokers, volwassenen die nog nooit hadden gerookt en kinderen. De onderzoekers keken specifiek naar mutaties in cellen, die kunnen leiden tot kanker.

'Het is nooit te laat om te stoppen'

Volgens hoofdonderzoeker Peter Campbell van het Wellcome Sanger Institute biedt het onderzoek hoop aan rokers die graag willen stoppen. "Mensen die dertig, veertig of meer jaar hebben gerookt, zeggen vaak tegen me dat het al te laat is om te stoppen, omdat de schade toch al is aangericht. Wat zo opwindend is aan deze studie is dat het laat zien dat het nooit te laat is om te stoppen."

Sommige mensen die meededen aan het onderzoek hadden in hun leven meer dan vijftienduizend pakjes sigaretten gerookt. "Maar binnen een paar jaar na het stoppen, vertoonden veel cellen in hun luchtwegen geen schade meer door tabak", aldus Campbell.

Het onderzoek verschijnt donderdag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.