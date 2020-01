Komende dinsdag (4 februari) is het Wereldkankerdag. Er is veel goed nieuws op kankergebied. Zo meldde het Integraal Kankercentrum Nederland twee weken geleden dat de overlevingskansen licht zijn gestegen. Dat geldt onder andere voor darmkanker, waarbij het bevolkingsonderzoek een groot succes is gebleken. Om nog meer patiënten vroegtijdig op te sporen, wil de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) de leeftijd met vijf jaar verlagen.

Sinds vijf jaar krijgt iedere Nederlander zo rond zijn of haar 55e een oproep voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het RIVM nodigt 55-plussers óm de twee jaar uit een beetje ontlasting in te leveren ter controle op darmkanker. In het laboratorium wordt dan gezocht naar kleine bloedsporen. Dat kan betekenen dat er kanker of poliepen in de darm aanwezig zijn. Poliepen kunnen uitgroeien tot darmkanker.

Grotere overlevingskans door vroegere opsporing

Hoogleraar gastro-intestinale oncologie Evelien Dekker van het Amsterdam UMC stond aan de basis van de invoering van het bevolkingsonderzoek in 2014. Volgens haar is het programma erg succesvol. Veel mensen geven gehoor aan de oproep. "Met 72 procent is Nederland koploper in de wereld. We sporen darmkanker er in een vroeg stadium mee op."

Dat is cruciaal, zegt Dekker, want hoe sneller darmkanker wordt ontdekt, hoe meer kans op genezing en hoe minder zwaar de behandeling. Met het bevolkingsonderzoek kunnen op termijn één op de drie sterfgevallen worden voorkomen.

Tijd rijp voor nog eerdere opsporing

In 2018 kregen meer dan 14.000 mensen de diagnose darmkanker. 5.038 Mensen overleden aan de ziekte. Dat zijn veertien doden per dag. Om darmkanker in een nóg eerder stadium op te kunnen sporen, wil de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) de screeningsleeftijd verlagen: van 55 naar 50 jaar.

“Met verlaging vermoeden we 750 tot 1.000 gevallen van darmkanker per jaar eerder op te sporen.” Bernique Tool, MLDS-directeur

MLDS-directeur Bernique Tool: "Met de verlaging vermoeden we 750 tot 1.000 gevallen van darmkanker per jaar eerder op te kunnen sporen. Dat leidt tot een betere overlevingskans: in stadium één beginnen met behandelen geeft na vijf jaar een overlevingskans van 90 tot 95 procent. Wanneer pas in stadium vier, een vergevorderd stadium, gestart wordt, is dat rond de 11 procent."

In lijn met de rest van Europa

De leeftijdsverlaging is in lijn met Europese richtlijnen. Die schrijven screening vanaf vijftig jaar voor. Dat er vijf jaar geleden bij de invoering van de Europese richtlijn is afgeweken komt doordat destijds niet duidelijk was hoeveel screenings de oproep zou opleveren. Daar is inmiddels zicht op. In de coloscopiecentra is bovendien voldoende capaciteit om ook de groep van 50- tot 55-jarigen te screenen.

Nog een reden om de leeftijdsgrens naar beneden bij te stellen: spijsverteringskankers, waaronder darmkanker, zullen in de toekomst alleen maar toenemen. Dat komt volgens Tool doordat we ouder worden. "Ook leefstijlfactoren spelen een rol, bijvoorbeeld de toename van obesitas."

Nog betere screening

Volgens Dekker zijn er behalve leeftijdsverlaging nog meer manieren om de screening te verbeteren. De uitkomst van de ontlastingstest is te combineren met andere risicofactoren zoals leeftijd, geslacht en voorkomen van familieleden met darmkanker.

“Hoe sneller darmkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing.” Evelien Dekker, hoogleraar gastro-intestinale oncologie

Dekker doet ook onderzoek naar opsporing van specifieke eiwitten, afkomstig van darmkanker, in de ontlasting. Dat doet zij samen met Gerrit Meijer, hoofd pathologie in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Met het opsporen van deze eiwitten zou het bevolkingsonderzoek mogelijk nóg nauwkeuriger kunnen worden gemaakt.

Dekker: "Als we eiwitten of DNA in de ontlasting kunnen opsporen die specifiek voor darmkanker zijn, kunnen die op termijn wellicht heel betrouwbaar voorspellen of er darmkanker of poliepen in de darm aanwezig zijn. Misschien zelfs of een poliep zal uitgroeien tot kanker."

Herken klachten op tijd

Wacht trouwens niet tot je een oproep krijgt voor het bevolkingsonderzoek, zeggen zowel Dekker als Tool. Wees alert op klachten zoals een veranderd ontlastingspatroon, bloed bij de ontlasting of loze aandrang. Ga daarmee naar de huisarts. Dekker: "Het hoeft geen darmkanker te zijn, maar als het wél zo is, kun je er maar beter zo snel mogelijk bij zijn. Hoe sneller darmkanker wordt ontdekt, hoe meer kans op genezing."

Op 4 februari is het Wereldkankerdag. Rondom die dag organiseren ziekenhuizen en inloophuizen open huis. Door het hele land worden evenementen georganiseerd voor mensen die, op welke manier dan ook, met kanker zijn geconfronteerd.