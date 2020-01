Het aantal mensen dat contact zoekt met 113 Zelfmoordpreventie is in de afgelopen drie jaar verdrievoudigd. In 2019 zochten 93.000 mensen contact met de hulplijn, zowel telefonisch als per chat. Het aantal zelfdodingen in Nederland bleef gelijk.

De Stichting 113 Zelfmoordpreventie heeft een bericht daarover in Trouw dinsdag bevestigd in gesprek met NU.nl. De hulplijn heeft het nooit eerder in haar bestaan zo druk gehad, aldus een zegsvrouw.

Het aantal zelfdodingen in Nederland is al een paar jaar constant: zo'n achttienhonderd mensen maken jaarlijks zelf een einde aan hun leven.

De toename van het aantal telefoontjes heeft volgens een woordvoerder van de lijn vooral te maken met de naamsbekendheid. Een andere oorzaak is de afbraak van goede zorg voor mensen met suïcidale gedachten.

'Veel jongeren met zelfmoordgedachten worden niet gehoord'

Volgens de Stichting 113 Zelfmoordpreventie is vooral het aantal jongeren dat dit soort gedachten heeft niet bekend bij de hulpinstanties. Het is belangrijk dat scholen en hulpverleners beter alert zijn op signalen die kunnen duiden op suïcideneigingen onder deze groep.

De organisatie luidde eerder al de noodklok over de zorgwekkende stijging van het aantal jongeren dat recent zelfmoord pleegde. Nabestaanden vinden dat de zorg voor deze groep niet voldoende is. Vaak belanden jonge risicopatiënten op een wachtlijst of in een 'vicieuze cirkel' van doorverwijzingen.

De helft van alle mensen die zichzelf van het leven beroven, zoekt in de maand voordat zij suïcide plegen contact met een huisarts of andere hulpverlener. Vaak gaat het dan over klachten als vermoeidheid, pijn of relatieproblemen. Deze signalen worden vaak niet herkend als een suïciderisico.

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.