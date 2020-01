Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: wat kan ik doen tegen voorhoofdsholteontsteking en waarom krijg ik daarvoor geen antibiotica?

Wat is voorhoofdsholteontsteking precies?

"In de schedel zitten allerlei holtes: de mondholte en de neusholte, maar ook bijholtes naast de neus, in het bot van de bovenkaak en in het voorhoofd. Soms kan een verkoudheid tot extra klachten van die holtes leiden: hoofdpijn of pijn in het gezicht. Kauwen of bukken kunnen de pijn nog eens verergeren."

"De druk, en soms ook pijn, wordt veroorzaakt doordat bij verkoudheid de binnenkant van de holtes opzwellen en meer slijm aanmaken in de vorm van snot. Het slijmvlies kan zelfs zo opzwellen dat de afvoergangetjes verstopt raken. Als je dan gaat snuiten, pers je dat snot niet alleen naar buiten in je zakdoek, maar ook naar de holtes toe. Dat vergroot de druk en geeft pijn."

Je moet dus niet snuiten? Wat dan wel?

"Bij verstopte holtes is het zaak om de gangetjes ernaartoe weer open te krijgen. Het snot en de andere prut moeten eruit zodat de druk omlaaggaat. Vaak is het een soort ingedikte snotprop die het gangetje verstopt. Die krijg je zeker niet weg met nog meer snuiten."

Voorhoofdsholteontsteking in het kort Gebruik neusspray: xylometazoline (drie keer per dag en niet langer dan een week) en zoutoplossing (vaak!)

Je neus níét snuiten, wel ophalen

Overleg bij ernstige hoofdpijn, koorts of andere vervelende klachten met de doktersassistente

Antibiotica helpen meestal niet

"Wat wel helpt, is neusspray. Gebruik een neusspray met xylometazoline of oxymetazoline. Dat zijn ontzwellende sprays: ze laten de bloedvaten in het slijmvlies van de neus krimpen zodat het gangetje weer opengaat. Ze zijn gewoon te koop bij drogist en apotheek, maar pas op dat je ze niet langer dan een week gebruikt."

"Ook spoelen met zoutoplossing (te koop bij de drogist of zelf te maken: 9 gram zout op 1 liter lauw water) helpt goed, je lost het ingedikte snot ermee op. Dat kun je zo vaak doen als je wil."

Waarom krijg ik niet gewoon antibiotica?

"Omdat antibiotica niets uithalen bij voorhoofdsholteontsteking. Ze verminderen de klachten niet en zorgen ook niet voor een sneller herstel. Daarentegen geven ze vaak wél bijwerkingen: ze doden niet alleen de 'slechte' bacteriën, maar ook de goede. Ze geven soms ook darmklachten zoals diarree of misselijkheid. Bovendien kunnen bacteriën er resistent tegen worden als je ze verkeerd gebruikt."

Wanneer moet je met bijholteontsteking naar de dokter?

"In principe gaat een voorhoofdsholteontsteking binnen één tot drie weken vanzelf over als je maar goed je neussprays gebruikt. Ga naar de huisarts als je er hoge koorts, koorts langer dan vijf dagen en lamlendigheid bij krijgt, als je ernstige hoofdpijn krijgt, misselijk bent en moet overgeven, suf wordt of klachten krijgt aan een oog. Dan kan er meer aan de hand zijn."