Twee derde van de patiënten die in 2013 gediagnosticeerd werden met kanker, was vijf jaar later nog in leven. Dat meldt de Nederlandse Kankerregistratie maandag. De laatste vijf jaar steeg de overlevingskans van mensen die kanker krijgen ieder jaar met ongeveer 1 procentpunt.

Doordat de ziekte sneller ontdekt wordt en effectiever bestreden wordt dankzij nieuwe behandelmethodes, stijgt de zogeheten vijfjaarsoverleving, aldus het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Bij de start van de peilingen in 1989 was 43 procent van de patiënten vijf jaar later nog in leven.

Vooral mensen met borstkanker, prostaatkanker, (slok)darmkanker, nierkanker en veel soorten bloed- en lymfeklierkanker zien hun kans op genezing toenemen. Positieve uitschieters zijn er onder prostaatkankerpatiënten. Bijna 90 procent van die groep is vijf jaar na het vaststellen van de diagnose nog in leven; een toename van 27 procentpunten ten opzichte van de eerste peiling.

Kankersoorten met hoogste kans op genezing Huidkanker (plaveiselcelcarcinoom): 94 procent

Huidkanker (melanoom): 92 procent

Prostaatkanker: 89 procent

Borstkanker (invasief): 88 procent

Baarmoederkanker: 79 procent

Het IKNL is minder positief over de geboekte vooruitgang voor mensen met maag- of blaaskanker. De overlevingskans voor die patiënten nam de afgelopen twee decennia toe met 'slechts' enkele procentpunten. Onderzoekers zeggen dat er voor blaaskankerpatiënten "nieuw perspectief is" door nieuwe immunotherapieën, maar bij maagkanker wordt de overlevingskans gehinderd door uitzaaiingen. Alvleesklierkanker heeft met 5 procent de laagste overlevingskans.

De vooruitzichten voor longkankerpatiënten zijn lichtjes verbeterd. Inmiddels leeft 21 procent van de patiënten nog vijf jaar na de diagnose, tegenover 12 procent in 2003. Deze in Nederland meest voorkomende kankersoort zorgt jaarlijks voor meer dan tienduizend doden.