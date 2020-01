Iedere week beantwoordt huisarts Edwin de Vaal (47) een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk in Nijmegen. Deze week is dat: heb ik staar?

Wat is staar?

"Staar is een vertroebeling van de ooglens. Dit komt doordat eiwitten die in de lens zitten veranderen bij het ouder worden. Hierdoor wordt de lens minder helder en ga je wazig zien. Meestal zie je kleuren dan ook minder helder en je ziet slechter in de nacht."

"Ik krijg geregeld mensen op het spreekuur die bang zijn dat ze staar hebben en een verwijzing willen voor de oogarts. Vaak is het geen staar, maar 'gewoon' slechter zicht doordat de ogen met het ouder worden achteruitgaan."

En voor slechter zicht hoef je niet naar de oogarts?

"Niet in eerste instantie. Als je je zorgen maakt over je zicht, maak dan eerst een afspraak bij de opticien. Lenzen of een bril helpen vaak om je zicht te corrigeren. De opticien draait net zo lang allerlei lensjes voor je oog tot je weer scherp ziet. Op basis daarvan weet hij welke sterkte je lenzen of bril moeten krijgen."

Kun je dan niet óók staar hebben?

"Als je echt staar hebt, lukt het in die test bij de opticien niet om scherp zicht te krijgen. Staar komt door een troebele lens. Als het licht erin valt, breekt het alle kanten op. Daardoor zie je zo wazig."

“Het klinkt misschien eng, een operatie aan je ogen, maar tegenwoordig is het een eenvoudige, snelle operatie.”

"Het is ook de reden waarom veel mensen met staar in het donker slechter gaan zien. Het weinige licht dat in je oog valt, breekt dan ook nog eens alle kanten op. Dan wordt je zicht extra wazig."

Wat als je wel staar hebt? Moet je dan geopereerd worden?

"Als de opticien je zicht niet scherp krijgt, kun je via de huisarts een verwijzing krijgen voor de oogarts in het ziekenhuis. Daar vindt altijd eerst een intakegesprek plaats en een uitgebreide oogcontrole bij de optometrist."

"Het klinkt misschien eng, een operatie aan je ogen. Vroeger was een staaroperatie een heftige ingreep, maar tegenwoordig is het een vrij eenvoudige en snelle operatie waarbij de troebele lens eenvoudig wordt vervangen door een nieuwe lens."

Treden er nooit complicaties op?

"Natuurlijk, elke operatie kan complicaties geven. Daarom opereren oogartsen niet al bij een klein beetje staar. Je kunt bijvoorbeeld een infectie krijgen op of in je oog, maar dat gebeurt echt heel weinig. Wat wel geregeld gebeurt, maar niet echt een complicatie is, is als het zakje waar de nieuwe lens in zit ook een beetje troebel wordt. Dat wordt 'nastaar' genoemd. Maar dat is makkelijk te verhelpen met behulp van een laser."

"Sowieso word je nooit aan beide ogen tegelijkertijd geopereerd. Oogartsen kunnen tegenwoordig de lens die ze in je oog plaatsen soms net zo sterk maken als je bril of contactlens. Dan kan het zijn dat je na je staaroperatie opeens geen bril meer nodig hebt."