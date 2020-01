Bloedvergiftiging blijkt veel vaker voor te komen dan gedacht. Volgens onderzoekers aan de University of Washington is sepsis wereldwijd zelfs de belangrijkste doodsoorzaak.

De wetenschappers, die hun onderzoek donderdag publiceerden in het Britse medische tijdschrift The Lancet, stellen dat gemiddeld elf miljoen mensen per jaar overlijden aan bloedvergiftiging. Dat is ruim twee keer zo veel als gedacht en komt neer op een vijfde van alle sterfgevallen wereldwijd.

Daarmee is bloedvergiftiging een vaker voorkomende doodsoorzaak dan bijvoorbeeld kanker of hart- en vaatziekten, die eerder als meest voorkomende doodsoorzaken werden aangemerkt. Volgens de gezondheidsorganisatie WHO stierven in 2018 wereldwijd 9,6 miljoen mensen aan kanker.

De wetenschappers hebben voor het onderzoek gegevens gebruikt van 195 landen. Daardoor is er een meer compleet beeld ontstaan van de omvang van sepsis, aangezien eerdere data vooral van westerse landen kwam. Die landen hebben echter vaak beter toegang tot schoon water en vaccinaties, wat het risico op sepsis sterk verlaagt.

Sepsis, de medische term voor bloedvergiftiging, betekent dat het lichaam (te) heftig reageert op een infectie, waarna vitale organen uitvallen. Symptomen zijn onder meer een veel te hoge of juist lage lichaamstemperatuur, kortademigheid, hoge bloeddruk en een grauwe huid. Door de algemene klachten is sepsis lastig in een vroeg stadium vast te stellen.

Bloedvergiftiging is derhalve dodelijk als de patiënt niet op tijd medische hulp krijgt. Die medische hulp is echter niet overal ter wereld beschikbaar. Baby's en jonge kinderen in arme landen zorgen voor 85 procent van de sterfgevallen, vanwege het gebrek aan toereikende medische behandeling. De onderzoekers benadrukken echter dat de jaarlijkse 50 miljoen gevallen van bloedvergiftiging over de hele wereld plaatsvinden. Naar schatting krijgen in Nederland jaarlijks tienduizend mensen sepsis.