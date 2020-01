Gezondheid Neuroloog: 'Alzheimer is te voorkomen én terug te draaien' 837 x gedeeld Het beeld dat alzheimer een ziekte is die niet is te genezen, is achterhaald, zegt de Amerikaanse universitair docent neurologie en onderzoeker Dale Bredesen. Van hem verscheen onlangs het boek Het einde van Alzheimer in Nederlandse vertaling. Volgens hem kan de ziekte worden voorkomen én in sommige gevallen zelfs worden teruggedraaid. Tien vragen aan Bredesen.