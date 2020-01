Sinds de aflevering van het televisieprogramma Pauw waarin een uroloog het verband tussen een verhoogde PSA-waarde en prostaatkanker benadrukte, krijgt huisarts Edwin de Vaal uit Nijmegen vaak mannen op zijn spreekuur die hun PSA willen laten controleren. Dat is volgens hem niet per se goed of noodzakelijk. Hij legt uit waarom.

Wat is PSA eigenlijk?

"PSA staat voor Prostaat Specifiek Antigeen, een stofje dat in de prostaat wordt gemaakt. De prostaat is een klier die onder de blaas zit en prostaatvocht maakt. Dat komt met de zaadcellen naar buiten bij een zaadlozing."

Betekent een verhoogd PSA dat iemand prostaatkanker heeft?

"Nee. Het PSA, dat in het bloed wordt gemeten, kan door verschillende oorzaken stijgen: een ontsteking van de prostaat of een goedaardige vergroting van de prostaat. Prostaatkanker kán ook een oorzaak zijn, maar dat hoeft dus niet."

“80 procent van de mannen van boven de tachtig heeft prostaatkanker, maar krijgt geen klachten.”

"Bovendien heeft 80 procent van de mannelijke tachtigplussers prostaatkanker, maar krijgt daar geen klachten van en sterft er ook niet aan. De meeste prostaatkankers zijn namelijk van de langzaam groeiende variant. Er is geen behandeling voor vereist, omdat mannen met deze vorm van prostaatkanker daar uiteindelijk niet aan doodgaan."

Maar regelmatig je PSA laten controleren kan toch geen kwaad?

"De uroloog die bij Pauw te gast was, adviseert mannen om regelmatig hun PSA te laten prikken en bij een verhoging naar de uroloog te gaan voor verder onderzoek. Ik ben daar geen voorstander van."

Waarom niet? Hoe eerder je weet of je kanker hebt, hoe beter. Toch?

"Dat is inderdaad de gedachte onder veel mannen. Maar dat valt met een PSA-test niet vast te stellen. Omdat een verhoogde PSA-waarde zoals gezegd ook een andere oorzaak kan hebben dan prostaatkanker. Bovendien moet je er iets mee als je PSA verhoogd blijkt te zijn. De huisarts verwijst dan naar de uroloog voor aanvullend onderzoek. De kans dat in het ziekenhuisonderzoek prostaatkankercellen gevonden worden is groot, zeker bij oudere mannen."

Maar dan is het toch goed om dat in een zo vroeg mogelijk stadium te weten?

"Niet per se. Zoals ik eerder al zei, gaat het in de meeste prostaatkankergevallen om de langzaamgroeiende variant waar mannen niet aan overlijden. Mannen die weten dat ze prostaatkanker hebben, leven gemiddeld even lang als mannen die dat niet weten."

“Het voordeel van het prikken op PSA is maar klein.”

"Ik begrijp wel dat mannen het zekere voor het onzekere willen nemen, maar het voordeel van het prikken op PSA is maar klein: als je bij duizend mannen regelmatig hun PSA controleert zal één van hen niet overlijden aan prostaatkanker."

"Met regelmatig prikken op PSA maak je een grote groep mannen patiënt terwijl ze nooit klachten zullen krijgen. Een grote groep mannen zal worden behandeld terwijl dat eigenlijk niet nodig is, maar zij lopen door de behandeling wél kans op complicaties zoals impotentie en incontinentie."

Wat moet je dán doen?

"Het is verstandiger om eerst door de huisarts je prostaat te laten onderzoeken. De huisarts doet dat met een vinger via de anus en voelt dan aan de prostaat. Zo nodig laat de dokter ook het PSA prikken."

Wat als je toch je PSA wil laten prikken?

"Thuisarts.nl heeft op haar site een keuzehulp om je te helpen een persoonlijke keuze te maken of je je PSA wel of niet laat testen. Die keuzehulp is bedoeld voor mannen tussen 50 en 75 jaar die erover denken om hun PSA te laten controleren. Zo kun je een weloverwogen keuze maken."

Hoe merk je zelf dat je prostaatkanker hebt?

"De diagnose is alleen te stellen met behulp van onderzoeken in het ziekenhuis. Zelf merk je er meestal niets van: prostaatkanker geeft meestal geen klachten. De meeste mannen met prostaatkanker merken niet dat ze het hebben."

Zijn plasklachten ook geen teken?

"Nee. De kans op prostaatkanker is bij plasklachten niet verhoogd. Alleen bij botpijn, bijvoorbeeld in de rug of de heup, moet je alert zijn. Dat is vaak het eerste wat iemand van prostaatkanker merkt: de pijn van de uitzaaiingen."

Dus wat moeten mannen doen?

"Maak je je zorgen om prostaatkanker, lees je dan in. Doe zo nodig de PSA-keuzetest en bespreek je vragen met je huisarts. Je bedenkt dan samen met de dokter wat in jouw geval het verstandigst is."