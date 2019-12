Huisarts Edwin de Vaal uit Nijmegen krijgt op zijn spreekuur soms mensen die willen worden doorverwezen voor een maagonderzoek vanwege een slechte adem. Zij denken dat het iets te maken heeft met hun maag. Meestal is dat niet het geval. Edwin de Vaal (47) geeft antwoord op de vraag: wat is er te doen aan een slechte adem?

Hoe kan het dat we soms last hebben van een slechte adem?

"Dat is de 'schuld' van bacteriën in de mond. Die bacteriën breken achtergebleven etensresten af, tussen de tanden en op de achterkant van de tong. Daarbij komen gassen vrij en die veroorzaken de vieze geur."

Het heeft dus niets te maken met de maag of een openstaande slokdarm?

"Nee. Mensen denken vaak dat een slechte adem iets te maken heeft met hun maag of met een slecht sluitende maagklep. Dat is meestal niet het geval. Een vieze adem heeft vrijwel altijd te maken met een slechte mondhygiëne."

Wat is er tegen een slechte mondhygiëne te doen?

"Achtergebleven etensresten vormen een feestmaal voor de bacteriën. Het is dus belangrijk om goed te poetsen, te flossen, tussen de tanden te stoken of een rager te gebruiken. Als de mond vrij is van etensresten, hebben de bacteriën minder te eten en maken ze dus minder vies ruikende gassen aan."

"Ga ook regelmatig naar de tandarts voor controle. Soms zorgt tandsteen ervoor dat je niet overal even goed bij kunt komen om je gebit echt goed schoon te maken. Maar ook als je een prothese hebt, moet je die goed schoonmaken. Ook daar zitten bacteriën op."

En een ontsteking? Kan dat ook zorgen voor een slechte adem?

"Ja. Een slechte mondhygiëne kan zorgen voor een ontsteking in de mond: een mondslijmvliesontsteking bijvoorbeeld of een tandvleesontsteking. En dat ruik je. Ook bekend is een keelontsteking, meestal veroorzaakt door een virus en niet door een slechte mondhygiëne, die zorgt voor een vieze adem. Keelontsteking gaat gepaard met keelpijn en soms opgezette klieren of koorts. Zodra de ontsteking weg is, is ook de geur verdwenen."

Zijn er ook andere oorzaken?

"Te weinig drinken kan ook een slechte adem veroorzaken. Denk maar aan de ochtendadem. Die ruikt vaak ook niet fris. Dat komt doordat er 's nachts wanneer we slapen minder speeksel wordt aangemaakt. De bacteriën krijgen dan vrij spel, omdat ze niet worden weggespoeld."

"Dat kan ook overdag gebeuren wanneer je te weinig drinkt. Drink dus voldoende vocht om de bacteriën weg te spoelen en een vieze adem te voorkomen."

Ga je van roken ook uit je mond ruiken?

"Ja. Je longen dampen nog heel lang de rook uit die je hebt geïnhaleerd. Bovendien ben je door het roken bevattelijker voor infecties in de mond- en keelholte. Een extra reden dus om te stoppen. Ook berucht is sterk gekruid eten met bijvoorbeeld rauwe ui, knoflook of andere kruiden."

"In heel zeldzame gevallen is er sprake van een andere oorzaak zoals een uitstulping in de slokdarm waar voedsel in gaat zitten. Of het klepje naar de maag dat niet goed werkt. Maar het belangrijkste om een slechte adem te voorkomen is dus mondhygiëne, met regelmatige controles door de tandarts en het drinken van voldoende vocht."