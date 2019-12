Gezondheid Professor: ‘Eenzaamheid los je niet op met een kerstkaart of kerstmaaltijd’ 25 x gedeeld Eenzaamheid is de laatste jaren een hot topic, vooral in deze periode van decembergezelligheid en familiefeesten. Hoe erg is het gesteld met de eenzaamheid in Nederland? En wat valt eraan te doen? Acht vragen aan professor Theo van Tilburg.