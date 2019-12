Gezondheid Hoogleraar: 'Dikke sjaal en muts dragen is niet nodig als het koud is' 121 x gedeeld Een schrale troost voor degenen die een hekel hebben aan de winter: het af en toe een beetje koud hebben, is goed voor je hart en bloedvaten. Je verbruikt bovendien meer energie en dat is ook nog eens goed tegen de kerstkilo's.