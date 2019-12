Gezondheid Praten over het geloof in Sinterklaas: 'Soms wachten ouders te lang' 19 x gedeeld Speciaal voor kinderen heeft NU.nl de nieuwssite NUjunior.nl gelanceerd. Voor ouders kan het soms moeilijk zijn om met hun kind over bepaalde nieuwsonderwerpen te praten. In deze serie schieten experts te hulp. Dit keer: hoe praat je met je kind over het onvermijdelijke einde van het geloven in de goedheiligman.