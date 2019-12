Gezondheid Kloofjes in vingers en voeten zijn een winterkwaal, wat kun je eraan doen? 46 x gedeeld In de koude maanden hebben we er meer last van: gescheurde mondhoeken en kloofjes in vingers en voeten. Dat is soms de schuld van een schimmel. Is er iets tegen te doen? Huisarts Edwin de Vaal (47) geeft antwoord.