Een op de vijf vrouwen in Nederland raakt onbedoeld zwanger. Toch lijkt hierover praten een taboe. Ervaringsdeskundige Margo (36): "Soms voelt het alsof ik de enige ben die een abortus heeft gehad."

Het aantal ongewenste zwangerschappen in Nederland is ieder jaar ongeveer gelijk. In 2016 waren het er tussen 35.605 en 57.516. Van deze onbedoelde zwangerschappen was twee derde ook ongewenst.

Stichting Fiom ontwikkelde een aantal jaar geleden een online keuzehulp voor deze vrouwen. Van de zwangere vrouwen die in de eerste helft van 2017 gebruikmaakten van de tool - dat waren er 507 - geeft 79 procent aan een vaste partner te hebben. In 95 procent van de gevallen is deze partner ook de verwekker, en 43 procent heeft een kind of kinderen.

Iedereen kent wel iemand die onbedoeld zwanger is geraakt



Vrouwen die ongewenst zwanger zijn, geven aan het gevoel te hebben dat zij de enige zijn die dit overkomt. Ze schamen zich en praten er op hun beurt niet over. Op lange termijn ondervinden ze hier hinder van.

Margo (36) raakte drie jaar geleden onbedoeld zwanger, ze vindt dat het tijd is om het taboe te doorbreken. "Het was een periode waarin ik heel druk was met een theatervoorstelling. Ik voelde me gestrest en vertelde een vriendin over klachten die ik had. Ze adviseerde me een zwangerschapstest te doen. Toen de test positief was kon ik het gewoon niet geloven."

“Soms voelt het alsof ik de enige ben die een abortus heeft gehad.” Margo (36)

Margo maakte een afspraak bij een abortuskliniek en gaf zichzelf en haar vriend een week de tijd te praten over de zwangerschap en wat ze ermee zouden doen. Aan het einde van de week bleken ze er allebei hetzelfde over te denken.

"Ik heb een aantal vriendinnen verteld wat ik ging doen. Ze steunden me enorm", vertelt Margo. "Mijn ouders heb ik het pas later verteld. Ik was heel bang voor hun reactie. Ze schrokken dat ik een abortus had gedaan, maar ze hoopten vooral dat het met mij goed zou komen."

Jaarlijks 30.000 abortussen in Nederland

In Nederland vinden ieder jaar ongeveer 30.000 abortussen en overtijdsbehandelingen plaats (bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd).

De abortuscijfers, het aantal zwangerschapsafbrekingen per 1.000 vrouwen van 15 tot en met 44 jaar, zijn het hoogst in de provincies Flevoland (12,8 ) en Noord-Holland (12,1). En het laagst in Drenthe (4,4) en Friesland (6,1).

Margo merkt dat een abortus niet een onderwerp is dat veel wordt besproken. "Aan de ene kant zijn mensen bang om je te kwetsen, dat ik het er niet over wil hebben. Maar dat wil ik juist wel."

"Soms voelt het alsof ik de enige ben die dit heeft gedaan, maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen een vriendin, familielid of kennis heeft die een abortus heeft ondergaan", vervolgt ze. "In gesprek gaan is volgens mij de sleutel tot het verwerken ervan."

Het eerste wat Vincent dacht was: niet in paniek raken

Niet iedereen die onbedoeld zwanger raakt, kiest voor een abortus. Zo ook de ex-vriendin van Vincent (59). Zij raakte vijftien jaar geleden zwanger, en besloot de zwangerschap uit te dragen.

"Ze belde me op een avond op en vertelde me dat ze in verwachting was", begint Vincent. "Het eerste wat ik dacht was: niet in paniek raken. Ik stapte in de auto en reed naar haar toe."

"Toen wij een maand of drie een relatie hadden, wist ik eigenlijk al dat het niet zou werken", aldus Vincent. "Een kind samen krijgen leek me daarom niet verstandig."

Die avond praatten ze lang met elkaar. "Al snel viel het woord abortus, maar uit haar reactie kon ik opmaken dat dit geen optie was. En ik besefte dat ik als man weinig in de melk te brokkelen had."

Weglopen was geen optie, vond Vincent. "Ik was op dat moment 44 jaar, en ik voelde me wel degelijk verantwoordelijk voor de hele situatie en zag ook mijn rol hierin." Hij besloot er daarom maar zo veel mogelijk voor te gaan.

Hij zocht in die tijd veel steun bij vrienden, vriendinnen en mijn broers. "Ik kan wel stellen dat ik in het begin echt niet wist waar ik het zoeken moest. Praten, heel veel praten hielp mij enorm."