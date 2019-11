Een MRI-onderzoek kan ervoor zorgen dat borstkanker eerder wordt ontdekt bij vrouwen met dicht borstklierweefsel, blijkt na een grootschalig Nederlands onderzoek, waarvan de eerste resultaten donderdag zijn gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

8 procent van de een miljoen Nederlandse vrouwen die jaarlijks een mammografie laten maken, heeft heel dicht borstklierweefsel. Deze 80.000 vrouwen hebben een twee keer zo grote kans op borstkanker, maar tumoren zijn bij hen moeilijker te vinden. Dit komt doordat een röntgenfoto van hun borsten wit is.

Met MRI-onderzoek zouden per jaar zo'n driehonderd gevallen van borstkanker eerder gedetecteerd kunnen worden.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid heeft de Tweede Kamer per brief laten weten dat hij de Gezondheidsraad en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om advies zal vragen. Volgend jaar in de zomer zou er een advies moeten komen over of het MRI-onderzoek aan het bevolkingsonderzoek toegevoegd moet worden.

Ook nadelen aan MRI-onderzoek

Toch kleven er ook nadelen aan een MRI-onderzoek. Zo is een MRI-scan duurder dan een röntgenfoto. Het bevolkingsonderzoek kost nu al 67 miljoen euro per jaar. Ook registreert zo'n scan soms andere afwijkingen die later niets blijken te zijn. Het afwachten van de uitslag kan mentaal zwaar zijn voor vrouwen.

Het onderzoek van The New England Journal of Medicine is het eerste juist uitgevoerde onderzoek naar de meerwaarde van een MRI-scan bij borstkankerscreening. Er deden acht Nederlandse ziekenhuizen mee en er zijn 4.800 vrouwen met dicht borstklierweefsel onderzocht.