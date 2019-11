Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is het aantal binnengekomen meldingen over besmet voedsel in de laatste drie jaar verdrievoudigd. De voedselwaakhond vermoedt dat bedrijven bang zijn voor een beschadigd imago en daardoor sneller bij de NVWA aankloppen, vertelt microbioloog Coen van der Weijden zaterdag in gesprek met het AD.

In 2015 kwamen er om en nabij de duizend meldingen binnen over ziekmakende bacteriën als listeria en salmonella. Het afgelopen jaar steeg dat aantal naar zo'n 3.200 meldingen, terwijl de NVWA verwacht dat de stijging dit jaar doorzet.

Van der Weijden benadrukt dat de voedselkwaliteit binnen Nederland er niet op achteruit is gegaan. "De laatste jaren is er alleen extra aandacht voor controles en dat laat zich zien in de resultaten."

Sinds 2018 worden beoordelingen van slachthuizen openbaar gemaakt. Volgens Van der Weijden besteedt de NVWA de helft van haar capaciteit aan het controleren van de slachthuizen, wat voor bedrijven vervolgens een extra reden is om voedselveiligheid binnenshuis te waarborgen. "Anders worden zij aan de virtuele schandpaal gehangen en lopen zij het risico om afnemers te verliezen."

Drie doden en miskraam door bacterie bij vleeswarenfabrikant

In oktober kwam vleeswarenfabrikant Offerman nog met een winstwaarschuwing nadat in de Aalsmeerse fabriek een listeriabesmetting aan het licht was gekomen. De bacterie kostte drie mensen het leven en veroorzaakte een miskraam. De fabriek blijft dicht tot de NVWA de productielocatie weer heeft goedgekeurd.

Volgens Van der Weijden heeft de vleesfabrikant pech gehad: "Zo'n controle blijft een momentopname. Je kunt niet alles controleren. Waarschijnlijk hadden ze het niet kunnen voorkomen."