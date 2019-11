Gezondheid Daling hiv-infecties in Nederland zet door, nog twintig aidsdoden per jaar 19 x gedeeld Het aantal hiv-diagnoses in Nederland blijft dalen. In 2015 werden er nog 941 nieuwe infecties geconstateerd, in 2018 was dit aantal gedaald naar 664. Hiermee loopt Nederland voor op andere landen als het gaat om het terugdringen van nieuwe hiv-gevallen.