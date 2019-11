In de koude maanden hebben we er meer last van: gescheurde mondhoeken en kloofjes in vingers en voeten. Dat is soms de schuld van een schimmel. Is er iets tegen te doen? Huisarts Edwin de Vaal (47) geeft antwoord.

Hoe kan het dat we in de winter meer last hebben van kloven en scheurtjes in de huid?

De Vaal: "Dat komt onder andere doordat de kou je huid uitdroogt. Dat geldt zeker voor de lippen. Lippen die droog worden door de kou, proberen we zelf vochtig te maken door te likken. Maar dat heeft een averechts effect: je huid droogt alleen maar sneller uit."

Veel mensen hebben last van kloofjes in de hakken. Hoe ontstaan die?

"Vaak begint het met eelt. De opperhuid verdikt en scheurt dan open. Als dat vaak gebeurt en je voelt pijn, kan het zijn dat er in de diepte van die scheur een schimmel zit. Die verhindert dat de kloof dichtgroeit. Zo'n scheurtje met schimmel kan ook voorkomen tussen de tenen of aan de vingers."

Kun je daar iets tegen doen?

"Zeker. Eerst moet je zorgen dat het eelt wat minder wordt. Dat kan met een eeltrasp of puimsteen. Daarna smeer je de kloof in met antischimmelcrème: miconazol. Iedereen zou dat trouwens in huis moeten hebben. Schimmels komen veel en vaak voor."

"Het is handig om de droge eeltlagen 's nachts in te smeren met vaseline zodat het een nacht lang kan intrekken. Als het om je hak gaat, trek er dan sportsok overheen zodat je bed niet onder de vettige zalf komt te zitten. De vaseline zorgt ervoor dat het eelt minder droog wordt en minder eenvoudig scheurt."

En gescheurde mondhoeken? Is daar iets aan te doen?

"Ook bij gescheurde mondhoeken is er vaak sprake van een schimmel. De huid barst door de kou en uitdroging en vormt dan een fijne plek voor schimmels. Smeer met miconazol zodra je een kloofje in je mondhoek krijgt. Doe dat drie keer per dag gedurende twee weken."

"Niet stoppen met smeren als het over is. De schimmel kan er dan namelijk nog zitten. Smeer altijd nog twee dagen door als de wond genezen lijkt."

Valt zo'n scheurtje in de mondhoek ook te voorkomen?

"Als je droge lippen hebt, smeer er dan iets vettigs op. Ga je lippen niet bevochtigen met je tong. Lippenbalsem werkt meestal goed, maar vaseline is het best. Dat is lekker vet. Smeer je lippen in voordat je naar bed gaat. Dan kunnen ze 's nachts herstellen terwijl je slaapt."

Iedere week beantwoordt De Vaal, huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk op NU.nl.