Roos is op zich onschuldig, maar kan heel vervelend zijn. Helemaal in de winter, wanneer we donkere kleding dragen. "Hoe kom je ervanaf?", vroeg een NU.nl-lezer zich af. Huisarts Edwin de Vaal (47) geeft antwoord.

Wat is roos eigenlijk?

De Vaal: "Schilfertjes op de hoofdhuid die ontstaan doordat de hoofdhuid zich twee keer sneller vernieuwt dan normale huid. Dat zie je op je kleding: er blijven witte schilfertjes achter op je schouders of op de revers van je jas."

Roos in het kort Was je haar met antiroosshampoo

Laat vijf minuten intrekken

Gebruik geen shampoo voor vet haar

Roos is niet besmettelijk

Kan het kwaad?

"Nee. Roos is in principe onschuldig. Je hoeft er dan ook niet mee naar de dokter. Het kan alleen wel heel vervelend zijn. Vooral als je donkere kleding draagt. Pas als het niet meer gaat om schilfers, maar om dikke plakken die loskomen van je hoofdhuid of om een ontstoken hoofdhuid, is het raadzaam om naar de huisarts te gaan. Dan is er wellicht sprake van seborroïsch eczeem."

Hoe ontstaat roos?

"Het ontstaat door talg op de hoofdhuid. Dat is een fijne omgeving voor gistcellen die de huidcellen sneller laten delen. Roos is niet besmettelijk. Het speelt soms iets meer op bij stress. Maar het komt dus niet doordat je gel gebruikt of een muts of pet draagt."

En het is ook geen voorbode van kaalheid?

"Nee. Als je roos hebt, hoef je niet bang te zijn dat je daardoor kaal wordt. Het heeft niets met je haar te maken, maar met je hoofdhuid."

Is er iets aan roos te doen?

"Je haar wassen met antiroosshampoo helpt goed. Was niet alleen je haar ermee, masseer ook de hoofdhuid goed in met de shampoo en laat goed intrekken, want daar zit de oorzaak. Veel mensen spoelen het direct uit, maar dan heeft het te weinig tijd gehad om zijn werk te doen. Laat het minstens vijf minuten inwerken terwijl je de rest van je lichaam wast."

Hoelang moet je die shampoo gebruiken?

"Eén keer per week of veertien dagen. Je merkt vrijwel direct al dat de hoofdhuid rustiger wordt en de schilfering minder. Je kunt het net zo lang gebruiken als je wil, maar meestal is elke twee weken voldoende. Dus als je twee weken voor Kerst begint, kun je gewoon je zwarte pak aan naar het kerstdiner."

"Nog een tip: was je haar niet met een middel tegen vet haar als je soms roos hebt. Die droogt de huid namelijk een beetje uit, waardoor de roos kan opspelen. Was je haar altijd met een shampoo voor normaal of droog haar."

Iedere week beantwoordt De Vaal, huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk op NU.nl.