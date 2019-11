In de winter heeft je haar - net als je huid - iets meer verzorging nodig dan in de andere seizoenen. Twee haardeskundigen leggen uit hoe je in deze koude en gure maanden droog, pluizig en statisch haar voorkomt.

"In de winter is de lucht droger, het heeft een lagere luchtvochtigheid dan in de andere seizoenen", vertelt Dylan Kok, tricholoog (haarspecialist) bij de Haarkliniek in Rotterdam. "En dat heeft invloed op het haar. Haren en hoofdhuid drogen sneller uit en de kou maakt dat het haar sneller statisch wordt."

Wat extra verzorging in de winter kan daarom geen kwaad. "Op de eerste plaats door de haren te voeden, zodat ze niet - verder - uitdrogen", zegt dr. Quintus Swinkels, dermatoloog-tricholoog bij Intermedica Kliniek in Wijchen. "De grote merken hebben hiervoor allerlei producten ontwikkeld. In veel van die producten zit echter alcohol, wat de hoofdhuid en haren juist uitdroogt. Probeer dat daarom zoveel mogelijk te vermijden."

Hoe weet je welk product het beste is voor jouw haar? "Gebruik in ieder geval producten met zo min mogelijk toevoegingen", adviseert Swinkels. "Verder is en blijft het een kwestie van uitproberen. Als een bepaald product bevalt, blijf het dan vooral gebruiken. Je kunt ook je kapper om advies vragen, deze weet precies wat jouw haar nodig heeft."

Door het haar regelmatig te wassen, twee tot drie keer per week, blijft de hoofdhuid goed schoon en gezond. Kok: "Als je al een droge hoofdhuid hebt door de kou, gaan je talgklieren meer talg produceren waardoor je haar vet wordt." Kun je je haar ook met een gerust hart iedere dag wassen? "Met een goede shampoo is dat geen probleem", vindt hij.

Kok is verder voorstander van een leave in-conditioner. "En eventueel een masker, de oliën in een masker voorkomen uitdroging", aldus Kok. Gebruik je een masker, dan is dit overigens de juiste volgorde: shampoo, masker, conditioner.

De hoofdhuid masseren stimuleert de doorbloeding

Het masseren van de hoofdhuid tijdens het wassen, stimuleert de doorbloeding. En dat helpt om de hoofdhuid gezond te houden. Het is heel eenvoudig: je zet je vingers recht op de schedel en beweegt je hoofdhuid zachtjes heen en weer.

Te warm douchen is niet goed voor je haar. Voor je huid trouwens ook niet. "Warm water ontvet beter dan koud water. Dat lijkt positief, maar hierdoor droogt het haar dus meer uit", vertelt Swinkels. "Dus liever uitspoelen met lauwwarm water."

Tips voor haarverzorging in de winter: Eet gezond en gevarieerd

Vermijd stress

Gebruik een goede conditioner en masker

Pas op met stylen en föhnen

Investeer in een goede haarborstel

Ga niet met nat haar naar buiten

Een goede verzorging kan gespleten haarpunten wel enigszins voorkomen, maar niet repareren. Tegen gespleten haarpunten is maar één remedie: de kapper.

Borstel je haar niet vaker dan nodig is

Statisch haar kun je voorkomen door je haar te borstelen met een houten borstel met varkenshaar. "Investeer daarom in een goede haarborstel", adviseert Kok. "Borstel je haren verder niet meer dan nodig en let hier vooral op als je haar net is gewassen. Nat haar beschadigt sneller dan droog haar."

In de winter kun je - net als in de andere seizoenen - volgens de deskundigen het beste je haren niet te vaak stylen of föhnen. Dit droogt je haren uit. "Maar gebruik in ieder geval een speciale spray die je haar tegen de hitte beschermt", aldus Kok. En zet de föhn op de laagste stand. Het haar stylen zou Kok alleen 'bij speciale gelegenheden' doen, en zeker niet iedere dag.

Met nat haar naar buiten kan het haar beschadigen



Nog een laatste wintertip van beide deskundigen: ga niet met nat haar naar buiten. Als je naar buiten gaat - bij voorkeur dus met droog haar - zet dan een muts op. Een katoenen muts is het beste; van een synthetische of wollen muts word je haar namelijk snel statisch.

De basis van gezonde haren is overigens een gezonde leefstijl. "Mensen die vegetarisch eten, doen er goed aan om erop te letten dat ze voldoende ijzer, vitamine B12 en selenium binnenkrijgen", vertelt Swinkels. "Maar voor iedereen geldt: zorg voor een gezonde en gevarieerde voeding. En vermijd stress."

In de winter meer haaruitval

Het najaar en de winter zijn seizoenen waarin bij veel mensen meer haaruitval dan anders optreedt. "Dat is deels een normaal fenomeen", legt Swinkels uit. "Lagere temperaturen zorgen dat de kleine bloedvaatjes samentrekken. Dit kan de groeicyclus van de haren beïnvloeden."

Een beetje haaruitval is niets om je zorgen om te maken. Als je haren 'massaal' uitvallen, is het zaak dat er een juiste diagnose wordt gesteld. Er kan sprake zijn van een haarziekte, die overigens vaak goed te behandelen is. Swinkels: "Het herstel en de haargroei kunnen dan vaak gericht bevorderd worden met een voedingssupplement."